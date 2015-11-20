TEOG’da okunamayan cevaplar doğru kabul edilmeyecek. Cevap kâğıdına karalama yapanın sınavı geçersiz sayılacak.

Hürrriyet'ten Gönül Koca'nın haberine göre, 1 milyon 174 bin 427 ortaokul 8’inci sınıf öğrencisinin TEOG heyecanı dorukta. 25-26 Kasım’da uygulanacak sınavlarda dikkat edilmesi gereken önemli konulardan biri de sınav kuralları. Çünkü akademik açıdan iyi olan öğrencinin bütün emeği küçük bir hata nedeniyle uçup gidebilir. Heyecanını yatıştırıp sınav kurallarına uyanlar ise, şansını artırabilir. Özellikle bu yıl sınava girenler daha çok dikkatli olmalı, çünkü cevap kâğıdına yapılan küçük bir karalama bile sınavın geçersiz sayılmasına neden olabilir.

İşte Bakanlığın e-kılavuzuna göre bu yıl dikkat edilmesi gerekenler:

- Her bir ders yazılısı başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelenler sınava alınacak fakat bu öğrencilere ek süre verilmeyecek.

- Bir oturum başladıktan sonra ilk 20 dakika süresince öğrenciler sınıflarından çıkamayacak. Sınavın tamamlanmasına 5 dakika kala da sınıftan çıkmak yasak olacak.

İşaretlemelere uyun

- Sınavdan önce cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, ad ve soyad bilgilerinin kontrol edilerek, hata varsa görevlilere bildirilmesi gerekiyor. Sınav görevlileri bu durumu tutanak altına alacak. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı yoksa veya kullanılmayacak durumda ise yeni bir cevap kâğıdı verilmesi gerekiyor.

- Sınavda cevap kağıdını verilen örnek işaretlemeye göre doldurmanız gerekiyor. Çünkü optik okuyucu tarafından okunmayan işaretlemelerde o soruya verilen cevap doğru kabul edilmeyecek.

- Herhangi bir soru iptal edilecek olursa, ilgili soru o dersin sınavına katılan tüm öğrenciler için doğru kabul edilerek değerlendirilecek.

- Cevap kâğıdı üzerinde, optik okuyucu tarafından okunmayı engelleyecek işaretleme ve karalamalar bulunursa sınav geçersiz sayılacak.

- Kitapçık türlerini, cevap kâğıdına işaretlemeyi kesinlikle unutmamak gerekiyor. A, B, C, D olmak üzere dört kitapçık türü kullanılıyor.

- Öğrenciler, yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra numarasında oturacak. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda bulunan öğretmenlere ait olacak.

Uzmanlardan öneriler: Aile kaygının nedeni öğrenmeli

Sınav kaygısı dediğimiz durumun altında birçok neden olabilir. Çocuk gerçekte neyin olmasından veya olmamasından endişe ediyor? Bunun anlaşılması önemli. Kaygılanan çocuk içinde bulunduğu duygu durumunu anlamlandırmakta zorluk çeker, bu durumda aile yanında olmalı. Ailesi tarafından duygusu anlaşılan, anlaşılma çabası gösterilen çocuk kaygı ile baş etmede kendisine gereken içsel kaynakları da geliştirebilir. Sınav kaygısı yaşayan çocuk kendi içine çekilebilir, daha tahammülsüz ve öfkeli olabilir. Aileler bu durumda çaresiz hissedebilir. Bu zamanlarda çocuğun kaygısını azımsayan veya büyütecek dilden sakınmak önemli.

Birincilerden tüyolar: Düzenli çalışan başarır

TEOG’a ilk girenlerdenim. Hazırlanırken sistemli çalıştım. Her gün 1.5 saat konu anlatımlarına baktım, kitap okudum. Çok fazla test çözmedim. Ben yüzücüyüm, haftanın 6 günü antrenmanlarım vardı fakat sınav dönemlerinde gitmedim. Bütün zamanımı ders çalışmaya ayırdım. Ailem de her türlü destekte bulundu. Öğretmen olan halam beni çalıştırdı, dershaneye de gittim. Son günlerde heyecanlıydım, ama ilk sınavdan sonra rahatladım. Küçükyalı Tekden Koleji’nden mezunum. Şimdi İstanbul Lisesi’nde 9’uncu sınıftayım. Düzenli ve günlük çalışan başarılı olur. En önemlisi de anlamadığınız konuları öğrenmeniz.

Sonuçlar Ocak'ta

Birinci dönem sınav sonuçları 2016 Ocak ayında açıklanacak. Ancak kesin bir gün verilmedi. İkinci dönem TEOG ortak sınavları, 27-28 Nisan 2016’da, mazereti 14-15Mayıs 2016’da gerçekleştirilecek. Sonuçları, 2016 Haziran ayında. Öğrenciler ikinci dönem sınavlarında, birinci dönemin başından itibaren işlenen konulardan sorumlu. Bu da daha fazla konuya çalışacakları anlamına geliyor.