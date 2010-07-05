T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Ya özür dilerler, ya uluslararası komisyonu ve onun raporunu kabul ederler ya da ilişkiler kesilir. Ben- Eliezer’e ilettiğim mesajlar İsrail hükümetine ulaştı. Cevap için sonsuza kadar beklemeyeceğiz" dedi.



Hürriyet gazetesinden Serkan Demirtaş'ın haberine göre; Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, özür dilememekte direnmesi durumunda İsrail’le ilişkilerin asla düzelmeyeceğini belirterek, “Önlerinde 3 yol var. Ya özür dilerler, ya uluslararası komisyonu ve onun raporunu kabul ederler ya da ilişkiler kesilir” diye konuştu. Kırgızistan dönüşü soruları yanıtlayan Davutoğlu, “Geçen hafta İsrail Sanayi ve Altyapı Bakanı Benjamin Ben- Eliezer’e ilettiğim mesajlar İsrail hükümetine ulaştı. Cevap için tarih belirlemedik ama sonsuza kadar da beklemeyeceğiz” dedi. Daha önce İsrail’in tek taraflı soruşturmasını Türkiye’nin kabul etmeyeceği yönündeki açıklamaların aksine Davutoğlu, Türkiye’nin temel beklentisinin özür ve tazminat olduğunu hatırlatarak, “Bunun hangi komisyon kararına göre yapıldığının önemi yok” dedi. Davutoğlu’nun sözleri şöyle:





Obama habersizdi



Eğer kendilerinin kurduğu komisyon baskının haksız olduğu yönünde karar verir ve özür dilerlerse bu da yeterli olur ama önce kararı görmemiz gerek. BM’de olayların soruşturulması için bir ‘fact finding’ (gerçekleri bulma) komisyonunun oluşturulması süreci var. Ankara buna göre yol haritasını çizecek. İlişkilerin düzelmesine önem veren taraflara şans vermek istiyor, uluslararası toplumun vicdanının harekete geçmesini bekliyoruz.



Ben- Eliezer’le ABD telkiniyle görüşmedik. Görüşmenin olacağını Obama’ya biz Toronto’da söyledik. Önceden haberleri yoktu. Ben- Eliezer görüşmeye Netanyahu’nun özel temsilcisi sıfatıyla katıldı. Özel temsilci olmasaydı görüşmezdik. Ticaret Bakanı ile neyi konuşacağım?





Hava sahası kapalı



Hava sahamız İsrail baskınından bir hafta sonra alınan kararla, devletin tüm kurumlarının onayıyla, tüm İsrail askeri uçuşlarına kapatıldı. Yani bu karar bir-iki uçak için alınmadı. Hava sahası yasağının sivil uçuşları da kapsayacak şekilde genişletilmesine dair ise henüz bir karar yok. Gelişmelere göre gözden geçirilir. Eğer adım atmazlarsa İsrail’i yalnızlaştırma süreci sürecektir. Biz ne istediğimizi biliyoruz. İlkesel olarak haklıyız. Hangi kriteri alırsanız alın haklıyız. Taleplerimiz gerçekleşinceye kadar da takipçisi olacağız.





Eksen psikolojik



Eksen kayması tartışmalarının amacı Türkiye üzerinde psikolojik baskı oluşturmak, aktif dış politikayı baskı altına almak ve Türkiye’yi savunmacı reflekslere mahkum etmektir. Türkiye uluslararası ilişkilerde özne olmaya ancak bu tartışmayı sürdürenler Türkiye’yi nesne yapmaya çalışmaktadır. Ne yaptığımızı biliyoruz. Her dış politika hamlesinde birilerini ikna etmek zorunda değiliz. Bunları Türkiye’nin yüksek çıkarları için yapıyoruz





Yaz zemini kaygan



Bu yaz Ortadoğu ve Kafkaslar’da zemin kaygan. Bu da kaygı verici. Her iki bölgede de sağlıklı diyalog zemini kaybedilmiştir. Dikkat edilmesi lazım. Bu yaz endişelendiriyor. Bütün bu alanlara müdahale edebilecek bir tek Türkiye var. Olumlu anlamda, diplomatik yollarla müdahale. Tahran Anlaşması’nı yaparken, bu tabloya bir de İran eklenmesin derdindeydik. Ama anlaşılamadı.





Samsı ikramı



Kırgızistan’da referandum yoluyla cumhurbaşkanlığı yetkilerini üstlenen geçici hükümetin Başbakanı Roza Otunbayeva, öncekigün yemin ederek görevine başlamıştı. Yemin töreninde Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu temsil etti. Otunbayeva ile baş başa görüşen Davutoğlu, Bişkek’te geçici yönetimin Birinci Başkan Yardımcısı Almaz Atambayev, Başkan Yardımcısı Ömürbek Tekebayev ve Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile de bir araya geldi. Davutoğlu’na Kırgız samsısı ikram edildi. Daha sonra Türk Büyükelçiliği konutunda Ahıska Türklerinin temsilcilerini kabul eden Davutoğlu, Kırgızistan Türkiye Manas Ünversitesi’nde (KTMÜ) akademisyenler ile ardından da Türk işadamlarıyla görüştü.





