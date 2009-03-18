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Yaşam

Cevahir'de rehine paniği

Şişli Cevahir Alışveriş Merkezi'nde işten çıkarıldığı için bunalıma girdiği söylenen bir kişi alışveriş merkezinin önünde kurusık

18 Mart 2009 02:00

Şişli Cevahir Alışveriş Merkezi'nde işten çıkarıldığı için bunalıma girdiği söylenen bir kişi alışveriş merkezinin önünde kurusıkı tabanca ile havaya 3 el ateş etti.


İddiaya göre akşam saat 19.00 sıralarında Erdal T.(30) adlı silahlı bir kişi Şişli Cevahir Alışveriş Merkezi'ne ön kapıdan girdi. Güvenlikten geçtiği sırada cihaz alarm verdi. Güvenlik görevlisi silah olduğunu fark edip müdahale etti. O da silahını çekip güvenlik görevlisine doğrultan Erdal T. güvenlik görevlisini rehin aldı. Sürekli ağlayıp işsiz olduğunu söyleyen Erdal T. havaya üç el ateş açtı.

Olay yerinde bulunan güvenlik görevlileri Erdal T'nin bir anlık boşluğundan yararlanarak etkisiz hale getirdi. 35 yaşındaki silahlı kişi, polise teslim edildi. Gözaltına alınan Erdal T. Şişli Emniyet müdürlüğüne buradan da sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Şişli Etfal Hastanesine götürüldü.

Olayı gören görgü tanığı "Silahlı bir adam vardı. İki el havaya ateş açtı. Güvenlikten geçerken silahı başına dayadı. Adam sürekli ağlıyordu." şeklinde konuştu.



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