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Spor

Cevad Prekazi, sarı kırmızılı taraftarlarla buluştu

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray'ın eski futbolcularından Cevad Prekazi, Galatasaray Stadyum Müzesi'nde bulunan Müze Store'da sarı kırmızılı taraftarlarla buluştu

07 Nisan 2018 19:58

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray\'ın eski futbolcularından Cevad Prekazi, Galatasaray Stadyum Müzesi\'nde bulunan Müze Store\'da sarı kırmızılı taraftarlarla buluştu.
1985-1991 yılları arasında sarı kırmızılı formayı terleten Prekazi, Neuchatel Xamax maçında giyilen beyaz retro forma ve Galatasaray lisanslı ürünlerini imzalarken buluşma ilginç anlara da sahne oldu. Bazı taraftarlar geçmişten bugüne sakladıkları Prekazi posterlerini, defterlerini, Prekazi\'nin geçmişte giydiği tişörtleri imzalatırken bir öğrenci de aldığı okul karnesinin veli kısmına Prekazi\'nin imzasını attırdı. 
\"BAŞAKŞEHİR MAÇI GALATASARAY İÇİN DAHA KOLAY OLABİLİR\"
İmza gününde kulüp televizyonuna konuşan Cevad Prekazi, \"Taraftarla buluştuğum her an heyecanlıyım. En son derbi maçta da buradaydım. Taraftarla görüştüğüm, buluştuğum her saniyede mutlu oluyorum. Müzede bulunmak da müthiş bir şey. Müze her zaman kalacak ve hatıralar burada her zaman hatırlanacak\" dedi. Prekazi, Galatasaray\'ın Gençlerbirliği maçı ve şampiyonluk şansı için ise \"Önce Ankara\'da kazanmalıyız. Sonra da haftaya burada Başakşehir\'i yenmeliyiz. İnanıyorum ki her iki maçı da kazanacağız. Hatta Başakşehir maçı Galatasaray için daha kolay olabilir. Sonuçta her şey Galatasaray\'ın elinde\" ifadelerini kullandı.

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