Cevabı gecikmedi

İbrahim Tatlıses'e kadın örgütleri ve birçok köşe yazarı tepki gösterirken, Tatlıses'den cevap gecikmedi.



"Uçağın içi leş gibi. Deterjan verin de temizleyeyim" diyen Demet Akalın'a, "Eskiden at avrat silah vardı. Ben iyi biniciyim. Demet iyi bilir. Ben hiç leş gibi ata binmedim" diyen İbrahim Tatlıses'e kadın örgütleri ve birçok köşe yazarı tepki gösterdi. Tatlıses eleştiriler için, "Bir kadının ağırlığı, kişiliği önemlidir. O lafları kime ettiğime bakılsın" dedi.



Demet Akalın'ın konser dönüşü bindiği İbrahim Tatlıses'in uçağı için yaptığı "Uçağın içi leş gibi. Deterjan verin de temizleyeyim" açıklaması Tatlıses'i sinirlendirmiş, Tatlıses de "Eskiden at avrat silah vardı. Ben iyi biniciydim. Demet iyi bilir. Ben hiç leş gibi ata binmedim" diye cevap vermişti. Ünlü türkücünün yaptığı bu karşı açıklama, birçok kadın köşe yazarına konu oldu... Kadın kolları da Tatlıses'i başta Demet Akalın olmak üzere tüm kadınlardan özür dilemeye davet etti.



Bu konu hakkında Tatlıses, "Bana gelen hiçbir tepki yok. İnternete girin bakın, daha çok Demet Akalın'a tepki var. Birçok kişi, 'iyi söyledin ağabey, bu kız çok şımarmıştı' diye yorumlar yazmış" dedi.



Ticaretin şakası olur mu?



İbrahim Tatlıses, konuşmasına şöyle devam etti: "Bir kadının ağırlığı, kişiliği önemlidir. Ben o lafları kime etmişim bakılsın. Onun daha önce de bir memleketimizi kötüleyen gafları vardı. Hatırlatmak istemem ama bir kadın, ağırlığı ve kişiliği ile o uçağa biner, sehayat eder. Bir kadına, bir sanatçıya, 'içi leş gibi kokuyor' gibi sözler yakışır mı? Böyle şaka olmaz. Daha doğrusu ticaretin şakası olmaz. Havayolu taşımacılığı çok ciddi denetimlerden geçen bir taşımacılıktır. Onun sözleri üzerine bana sivil havacılıktan bir yazı geldi. Sivil havacılık, çok ciddi bir kurum. Dolayısıyla onun söylediklerini ihbar olarak kabul ettiler. Herhangi bir cezai işlem uygulanmadı ama bu durum can sıktı."



Gerçekten iyi biniciyim



Tatlıses, "Ben iyi biniciyim" sözleri için Demet Akalın'dan özür dilemesi beklentisine için ise, "Kadın hakları, kadın dayanışması var ise, 39 yerinden bıçaklanan kadının haklarını arasınlar, korusunlar, bir sanatçının değil. Kim ne anladı bilemem, ama benim gerçekten yarış atım var ve yarışlarda koşuyor. Ayrıca ben temiz bir insanım ve işimi de temiz yaparım. Bu kadın ne demek istiyor, onun sözlerine de bir bakılsın" diye konuştu.



Şöhret peşinde



Tatlıses, Demet Akalın'ın sevgilisi Oğuz Kayhan'ın, "İbrahim Tatlıses artık yok olmaya başlamıştır. Ancak yok olan birisi bu tarz laflar edebilir. Erkek adam özellikle bir bayanın geçmişi ve geçmişinde yaşanmış olaylarla ilgili konuşmaz" açıklamasına ise, "Demet Akalın üzerimden reklam yapıyor. O da mı şöhret olmak istiyor. Muhatap almam" dedi.



İbrahim Tatlıses'in cevabındaki 'binici' imasından rahatsız olan Demet Akalın'ın tazminat davası açacağı öğrenildi.İbrahim Tatlıses "Özür dilemem" diyor.