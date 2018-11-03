CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipler belli oldu

İSTANBUL,(DHA)

2019 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi\'nde ülkemizi temsil edecek ekiplerden, kadınlarda Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe ve VakıfBank, erkeklerde ise Arkas Spor ve Halkbank\'ın rakipleri, bugün Macaristan\'ın başkenti Budapeşte\'de gerçekleşen Avrupa Voleybol Galası\'ndaki kura çekimiyle belli oldu.

Kadınlar kategorisindeki ekiplerden Fenerbahçe, Dinamo Moskova (Rusya), Chemik Police (Polonya) ve C.S.M. Bucuresti (Romanya) ile E Grubu\'nda yer alırken, Eczacıbaşı VitrA, B Grubu\'nda Dinamo Kazan (Rusya), Hameenlinna (Finlandiya) ve Uralochka NTMK Ekaterinburg (Rusya) ile, VakıfBank ise; Beziers VB (Fransa), Maritza Plovdiv (Bulgaristan) ve CSM Alba Blaj (Romanya)- Allianz MTV Stuttgart (Almanya) eşleşmesinin galibi ile A Grubu\'nda yer aldı.

Erkekler kategorisindeki ekiplerden Halkbank, Zenit Kazan (Rusya), Knack Roeselare (Belçika) ve PAOK Thessaloniki (Yunanistan)-Frankfurt (Almanya) eşleşmesinin galibiyle B Grubu\'nda, Arkas Spor ise; Sir Colussi Sicoma Perugia (İtalya), Tours VB (Fransa) ve Dinamo Moskova (Rusya) takımlarıyla E Grubu\'nda yer aldı.

2019 CEV Şampiyonlar Ligi\'nde mücadele edecek Türk takımlarının maç programı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak.

2019 CEV Şampiyonlar Ligi 4\'üncü Etap\'tan (grup aşaması) itibaren; kadınlar ve erkeklerde 20 takım mücadele edecek. Takımlar; grup aşamasında dörderli beş gruba ayrılacak.

CEV Şampiyonlar Ligi\'nde kadınlarda grup maçları 20 Kasım 2018 – 26 Şubat 2019, 4\'lü Finaller etabı 12-21 Mart 2019, Yarı Finaller 02-11 Nisan 2019 tarihleri arasında, final karşılaşması ise 18 Mayıs 2019 tarihinde oynanacak.

CEV Şampiyonlar Ligi\'nde erkeklerde grup maçları 20 Kasım 2018 – 27 Şubat 2019, 4\'lü Finaller etabı 12-21 Mart 2019, Yarı Finaller 02-11 Nisan 2019 tarihleri arasında, final karşılaşması ise 19 Mayıs 2019 tarihinde oynanacak.