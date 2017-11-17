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Spor

CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizin eşleşmeleri belli oldu

İSTANBUL, (DHA) 2018 CEV Şampiyonlar Ligi'nde, kadınlarda Fenerbahçe, Galatasaray ve VakıfBank'ın, erkeklerde ise yine Fenerbahçe, Halkbank ve Arkas'ın rakipleri belli oldu

17 Kasım 2017 22:58

İSTANBUL, (DHA)

2018 CEV Şampiyonlar Ligi\'nde, kadınlarda Fenerbahçe, Galatasaray ve VakıfBank\'ın, erkeklerde ise yine Fenerbahçe, Halkbank ve Arkas\'ın rakipleri belli oldu.
Kuralar, Rusya\'nın başkenti Moskova\'da çekildi. Kuraya 1\'inci torbadan katılan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, B Grubu\'nda İtalya ekipleri Imoco Volley Conegliano, Igor Gorgonzola Novara ve Rusya temsilcisi Dinamo Moskova ile eşleşti.
VakıfBank ve Galatasaray D Grubu\'na düşerken, iki temsilcimizin gruptaki rakipleri Rusya ekibi Dinamo Moskova ve Polonya temsilcisi Budowlani Lodz oldu.
Erkeklerde ise kuraya, Türkiye Ligi Şampiyonu olarak 1 numaralı torbadan seri başı olarak dahil olan Halkbank Ankara, B Grubu\'nda Yunanistan\'ın PAOK Selanik, Almanya\'nın VfB Friedrichshafen ve Finlandiya\'nın Ford Store Levoranta Sastamala takımları ile eşleşti. Kuraya 4\'üncü torbadan giren Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı A Grubu\'nda İtalya ekipleri Sir Colussi Sicoma Perugia, Cucine Lube Civitanova ve Belçika temsilcisi Knack Roeselare ile eşleşirken, bir diğer temsilcimiz Arkas\'ın E Grubu\'ndaki rakipleri, Polonya ekibi Zaksa Kedzierzyn-Kozle, İtalya takımı Trentino Diatec ve Belçika temsilcisi Noliko Maaseik oldu.

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