CEV Şampiyonlar Ligi'nde format değişikliği

2019 Erkekler ve Bayanlar Şampiyonlar Ligi\'nde final karşılaşmaları, 2 gün arka arkaya olmak üzere \"Büyük Final\" adı altında CEV tarafından belirlenecek tarafsız bir sahada oynanacak

İSTANBUL / DHA

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyon olan CEV Şampiyonlar Ligi\'nde, 2019 yılından itibaren format değişikliğine gidileceğini açıkladı.

Buna göre 2019 Erkekler ve Bayanlar Şampiyonlar Ligi\'nde final karşılaşmaları, 2 gün arka arkaya olmak üzere \"Büyük Final\" adı altında CEV tarafından belirlenecek tarafsız bir sahada oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu\'ndan yapılan açıklamaya göre CEV tarafından yapılan temel değişiklikler şöyle;

– 2019 Erkekler ve Bayanlar Şampiyonlar Ligi\'nde grup aşamasında 20 takım mücadele edecek. 20 takımdan; 18\'i doğrudan gruplarda yer alacak, geriye kalan 2 takım ise; Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri\'nden gelecek takımlar olacak. 3 Ön Eleme Turu üzerinden oynanacak Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri\'nde elenen takımlar ise; Avrupa Kupaları\'nda yollarına bir alt kupa olan CEV Kupası\'ndan devam edecekler.

– 2019 Erkekler ve Bayanlar Şampiyonlar Ligi\'nde mücadele etmeye hak kazanan 20 takım, 4\'erli 5 gruba ayrılacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan grup etabının ardından 8 takım adlarını çeyrek finale yazdıracak.

– Çeyrek final ve yarı final karşılaşmaları 2 maç üzerinden oynanacak.

– 2019 Erkekler ve Bayanlar Şampiyonlar Ligi\'nde final karşılaşmaları, 2 gün arka arkaya olmak üzere \"Büyük Final\" adı altında CEV tarafından belirlenecek tarafsız bir sahada oynanacaktır.

Son yıllarda zirvenin değişmeyen tek ismi olan Türkiye; bayanlar kategorisinde 519,16 puanla 1\'nci sırada, erkekler kategorisinde ise; 341,66 puanla 4\'üncü sırada yer aldı.

CEV Şampiyonlar Ligi\'nde ön eleme turu kuralarının çekimi, 28 Haziran 2018 tarihinde Lüksemburg\'ta gerçekleştirelecek. Temsilcilerimizin rakiplerinin belli olacağı grup etabının kuralarının yeri ve tarihi ise; CEV tarafından daha sonra açıklanacaktır.