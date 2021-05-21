Ceuta'ya ulaşan sığınmacıya sarılan Kızıl Haç gönüllüsü, aşırı sağcı grupların hedefi oldu

Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya ulaşan binlerce sığınmacıdan biri olan Senegalli bir adam ile Kızıl Haç gönüllüsü Luna Reyes'in birbirlerine sarıldıkları anın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Gönüllü Reyes, fotoğrafın ardından İspanya'nın aşırı sağcı Vox partisi ve çeşitli sağcı grupların hedefi hâline geldi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Ceuta'ya ulaşan 8 bin sığınmacıdan biri olan Senegalli adamla Kızıl Haç gönüllüsünün sarıldığı fotoğraf, sosyal medyada çok sayıda destek mesajı aldı. Öte yandan aşırı sağcı gruplar fotoğrafta yer alan Reyes'e saldıran mesajlar göndermeye başladı. Reyes, sosyal medya hesaplarını kapamak zorunda kaldı.

Reyes, İspanyol televizyonuna yaptığı açıklamada, erkek göçmenin adını bilmediğini, sadece Senegalli olduğunu bildiğini belirtti. Luna RTVE'ye yaptığı açıklamada "Ağlıyordu, elimi uzattım ve bana sarıldı" dedi.

Reyes'in aldığı nefret mesajları yanıtsız kalmadı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı fotoğrafa destek veren mesajlar attı. #GraciasLuna (#TeşekkürlerLuna) etiketiyle Twitter'da 50 binden fazla paylaşım yapıldı.

İspanyol Ekonomi Bakanı Nadia Calvino "Toplumumuzdaki en iyi değerleri temsil ettiğin için #GraciasLuna" mesajını paylaşırken, bir başka bakan fotoğrafın "umut ve dayanışma sembolü" olduğunu söyledi.