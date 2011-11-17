Çetin Köroğlu vefat etti

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21 yıl önce böbreğine, geçtiğimiz yıllarda midesine yerleşen kanseri yenen Çetin Köroğlu, tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde akciğer iltihabına yenildi. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezun olan, 1952’de Ankara Devlet Tiyatrosu’na giren, bir süre sonra Devlet Tiyatrosu’ndan ayrılan Köroğlu, 1962’de eşi ve Adalet Ağaoğlu, Haldun Dormen, Başar Sabuncu, Selçuk Uluergüven, Kartal Tibet gibi sanatçılarla, Ankara’nın ilk özel tiyatrosu olan Ankara Meydan Sahnesi’nin kuruluşunda yer aldı. Köroğlu, 1972’de topluluğun dağılmasıyla, tekrar Devlet Tiyatrosu’na dönerek İzmir’de görev aldı. 1979’dan 1982’ye kadar İzmir Devlet Tiyatrosu’nun müdürlüğünü yürüten sanatçı, çeşitli sinema ve dizi filmlerde de rol aldı.1991’de kendisinin yönetip rol aldığı tiyatro oyunu Altın Göl ile Tiyatro Eleştirmenleri Derneği’nden En İyi Yapım ödülü, alan sanatçı, Kayıkçı (1998), Yağmur Beklerken (1992), Annem/Bırakmam Seni (1987), Zulüm (1983) ve Küskün Çiçek (1979) adlı filmlerde de oynadı.81 yaşında yaşında vefat eden Çetin Köroğlu için yarın İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesinde tören yapılacak. Köroğlu’nun cenazesi Alsancak Hocazade Camiinde kılınacak öğle namazından sonra Urla İskele aile kabristanında 1 Şubat 2006’da vefat eden eşi Mediha Köroğlu’nun yanına defnedilecek. Köroğlu’nun vefatı sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.