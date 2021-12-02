Çetin Kaya’nın "dur" ihtarına uymadığı iddiasıyla polis tarafından öldürülmesi Meclis gündeminde

İstanbul’da Çetin Kaya isimli set çalışanı gencin polis tarafından “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla öldürülmesi Meclis gündemine taşındı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kaya’nın öldürülmesiyle ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi. Tanrıkulu’nun soruları şöyle:

Ters kelepçe taktıktan sonra ensesinden vurarak mı öldürdü?

Polisin, Çetin Kaya'yı yere yatırıp ters kelepçe taktıktan sonra yakın mesafeden ensesinden vurarak öldürdüğü iddiası doğru mudur?

Görgü tanıklarının ifadelerine göre havaya uyarı ateşi açılmadığı iddiası doğru mudur?

Son 2 yılda Türkiye genelinde illere göre 'dur ihtarı' yapılmadan ateş açılarak öldürülen toplam kişi sayısı nedir?

Olayın yaşandığı Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde çok sayıda mobese kamerası olmasına rağmen, mobeselerin devre dışı olduğu iddiaları doğru mudur?

"Neler biliniyor?"

Çetin Kaya’nın polis tarafından öldürülmesi ilk olarak İstanbul Valiliği tarafından açıklandı. Ancak valilik açıklamasında “bir kişi mukavemette bulunduğu polisin silahının ateş alması sonucu hayatını kaybetti” iddiası yer aldı. Valilik polisin görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Etkin Haber Ajansı’nın (ETHA) haberine göre, sinema sektöründen arkadaşları, cenazeyi teslim aldıklarında Çetin Kaya’nın ensesinden vurulduğunu ifade etti. Haberde Kaya’nın öldürüldüğü Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde çok sayıda mobese kamerası olmasına rağmen, mobeselerin devre dışı olduğu iddia edildiği bilgisi yer aldı. Bu ifade, polisin, Kaya’nın görüntü kayıtlarını izlemek isteyen arkadaşlarına verdiği yanıta dayandırıldı.

Evrensel’e konuşan Kaya ailesinin avukatı, "Sivil bir araç Çetin beyin aracını hızlı bir şekilde takip ediyor. Kovalamaca gibi… Sonra bu sivil araç Çetin beyin aracının önüne kırıyor” dedi. Olayın saniyeler içinde yaşandığını aktaran avukat, Kaya’nın baş kısmından vurulduğunu, havaya uyarı ateşi dahi açılmadığını, tek el ateş açıldığını söyledi.

Daha sonra Kaya’yı vurarak öldüren polis Selçuk E.’nin tutuklandığı öğrenildi.

Öte yandan Çetin Kaya'nın sektör arkadaşları, sosyal medyadan açıklama yaparak olaya tanık olan kişilere seslendi. Açıklamada, Çetin Kaya'nın öldürüldüğü anlara tanık olan kişilerin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na başvurmaları istendi. Çağrıda, "Tanık olan kişilerin, 533 353 02 32 numaralı telefondan tarafımızla irtibat kurmalarını rica ederiz" ifadelerine de yer verildi.