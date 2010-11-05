-ÇETİN: KARA LİSTEYE DÜŞEN TÜKETİCİ SAYISI ARTACAK ANKARA (A.A) - 05.11.2010 - Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkan Yardımcısı Ali Çetin, tüketici kredilerine uygulanan Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu'nun (KKDF) artırılmasıyla kara listeye düşen tüketici sayısının da artacağını ifade etti. Çetin yaptığı yazılı açıklamada, KKDF oranının kredinin kullanım tarihine bakılmaksızın bütün tüketici kredilerinde yüzde 15 olarak uygulanacağını belirtti. Tüketicilerin kredi kullandıkları tarihte tüm maliyeti hesap ederek kredi kullandıklarını, sonradan bir maliyet artışının sözleşmenin tüketici aleyhine değişmesi anlamına geldiğini kaydeden Çetin, ''Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesi gereği sözleşmede vergi artışının yansıtılacağı yazmış olsa da bu haksız bir şarttır. Yine uygulama, kanunun (taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içinde tüketici aleyhine değiştirilemez) hükmüne de aykırıdır'' dedi. Uygulamanın genel hukuk kurallarına da Anayasa'ya da aykırı olduğunu belirten Çetin, şunları kaydetti: ''Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bütün bu aykırılıkların farkındadır. Yani idare yasa dışı davrandığını bilmektedir. Bu nedenle düzenleme en kısa sürede mahkemeye taşınacak ve kanuna açık aykırılık, hukuk yolu ile düzeltilecektir. Tüketici kredileri ödeme taksitleri ya tüketicilerin bankalarına verdiği otomatik talimatlarla veya banka hesaplarına taksit zamanında yatırdıkları mevduatlardan alınmaktadır. Ancak 1 lira civarında çok küçük farklar dahi olması halinde banka kredi tutarını çekmemekte ve tüketici temerrüde düşmektedir. Bankalar, temerrüde düşen tüketiciyi (borcunu ödemiyor) diyerek Merkez Bankası'na bildirmekte ve Merkez Bankası da o tüketiciyi kara listeye almaktadır. KKDF artışı sonucunda banka hesaplarına eski tutarı yatıran tüketicilerin 5-10 lira arasında doğacak KKDF farkları nedeniyle bankalar tüketicilerin taksitlerini kredi hesabına aktarmayacak ve temerrüde düşüreceklerdir. Bu durumda hem tüketiciden haksız faiz elde edecekler hem de binlerce tüketici kara listeye düşecek ve bir daha kredi kullanamayacaktır.'' Çetin, tüketicileri bankalarla kesinlikle yeni sözleşme imzalamamaları, yeni taksit tutarlarını öğrenmeleri ve kuruş hanesi dahil taksidi karşılayacak tutarda parayı hesaplarında bulundurmaları için uyardı. Çetin, ''Tüketiciler; bankanın hesaptan re'sen veya otomatik talimata istinaden fazladan aldığı tutar için mutlaka yazı ile itirazda bulunmalı ve fazla tutarı geri istemelidir. Akabinde her ilçe kaymakamlığı içinde bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyetine yazılı müracaat ederek fazla alına tutarın iadesi için talepte bulunmalıdır'' dedi. Hükümetin kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına dönük çalışmalarına da değinen Çetin, ''AKP hükümeti bu günlerde gelmiş-geçmiş en kapsamlı vergi-SGK ve diğer kamu borçlarının affına hazırlık yapmaktadır. Yani devlete karşı borçlarını ödemeyen vergi yüzsüzleri dahil tüm sermaye kesiminin borçları yeniden yapılandırılacaktır. Tam da bu dönemde tüketicilerin borçlarının artırılması düzenlemesi yapılmaktadır. Yani AKP hükümeti, fakirden alıp zengine vermektedir'' dedi.