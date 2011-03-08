Çetin Emeç mezarı başında anıldı

T24 - Uğradığı silahlı saldırı sonucu 21 yıl önce katledilen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında törenle anıldı.





Törende konuşan Toplumsal Bellek Platformu’ndan Özge Mumcu, 21 yıl boyunca Emeç ailesine cinayetle ilgili sadece tetikçilerin gösterildiğini belirterek “Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için TBMM’ye yaptığımız araştırma komisyonu önerimiz, AKP tarafından reddedildi. Biz adalet arayışımızı sonuç alıncaya kadar yineleyeceğiz” dedi.

7 Mart 1990’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Çetin Emeç’in kabrindeki törene, eşi Bilge Emeç, kızı Mehveş Emeç Birol, oğlu Mehmet Emeç, damadı Özal ve torunu Selin Birol, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Orhan Erinç, gazeteci Doğan Hızlan, Uğur Dündar, İnan Kıraç ile bazı sivil toplum örgütleri üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Törende konuşan Toplumsal Bellek Platformu’ndan Özge Mumcu, 21 yıl boyunca hukukun kaybolup adaletin sustuğunu belirterek “Geniş ailemizin her bireyi, tek tek ‘mahkemelerde bizimle alay edildi’ cümlesini kurmak zorunda bırakıldığı için buradayız” dedi.



Basın özgürlüğü vurgusu

Gazeteci Dündar da, basın özgürlüğü konusunda gelinen noktanın içler acısı olduğunu vurgulayarak “Nedim Şener ve Ahmet Şık tutuklandılar. Sayın İçişleri Bakanımız, ülkemizde basın özgürlüğünün Amerika’dan daha önde olduğunu söylüyor. Dileğimiz, bir gün hakikaten Türkiye’nin Amerika’dan önde gelen bir basın özgürlüğüne sahip olması” diye konuştu.