Çetin Emeç, 28 yıl önce bugün katledildi: Ben gazeteciyim; ben yazmazsam, o yazmazsa, kim yazacak?

28 yıl önce uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci Çetin Emeç, ölümünün 28. yılında mezarı başında anıldı. Türkiye Gazeteciler Sendikası Emeç'i anarak, "Ben gazeteciyim. Ben yazmazsam, o yazmazsa, kim yazacak?" diye tweet attı.

Emeç'in Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılan anma töreninde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.



Törene, Emeç'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila ile gazeteci-yazar ve eski İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi de katıldı.

Edilen duaların ardından konuşan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bila, Çetin Emeç'in gazetecilik hayatı boyunca kalemini asla eğip bükmeyen örnek bir isim olduğunu belirterek, "Çetin Emeç ustamızın bizim yetişmemizde de çok büyük katkısı vardır. Özgür gazetecilik, demokrasi ve cumhuriyet adına çok önemli emekler vermiştir" dedi.

Çetin Emeç ile birlikte Uğur Mumcu ve Abdi İpekçi gibi usta isimlerin gazeteciliğin temel işlevlerini evrensel düzeyde yerine getirdiklerini kaydeden Bila, "Benim genç gazetecilere en büyük tavsiyem, bu usta isimlerin meslek hayatlarında neler yaptıklarını, düşüncelerini, ortaya koydukları işleri incelesin ve kendilerine örnek alsınlar" diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı da, "Cumhuriyet aydını, hakikat savunucusu, gazeteci Çetin Emeç'i katledilişinin 28. yılında saygıyla anıyorum. Unutmadık, unutturmayacağız" paylaşımında bulundu.