Çetin Doğan'ın kızı: Karara hiç şaşırmadım, o salonda gerçek bir yargı yoktu

Balyoz Darbe Planı davasında mahkeme 1. Ordu Komutanlarından emekli Orgeneral Çetin Doğan'ı 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Çetin Doğan'ın kızı Pınar Doğan kararın kendilerini hiç şaşırtmadığını söyleyerek, "O salonda gerçek bir yargı yoktu. CD'lerin sahte olduğu uluslararası çevrelerce ve Türkiye'de de kanıtlandı. Ama mahkeme CD'lerin bilirkişi tarafından incelenmesine karşı çıktı. Tarih için çok üzücü bir karar" dedi.

Pınar Doğan'ın açıklamaları şöyle:

'Hiç şaşırtıcı bir karar değildi'

"Hiç şaşırtıcı bir karar değildi. Hukuki bir yargılama daha doğrusu bir yargılama söz konusu değildi o salonda. Mahkeme tanık çağırmayı reddetti, delilleri bile çok geç zamanda verdi. Verilen cezanın hiç önemi yok. Burdaki sanıkların tek bir dakika ceza bile almaları hukuk kurallarına uymaz. Süreci çok yakından izliyorum. Bu mahkeme gerçek bir mahkemenin davranışlarından çok uzak. "

'Belgelerin sahte olduğu kanıtlandı'

"Bu belgelerin sahte olduğu uluslararası çerçevede ve ürkiye'de kanıtlandı. Mahkemeye de bu CD'leri lütfen inceletin dedik. Ama bize "hayır" dediler.

'Tarih için çok üzücü bir karar'

"Darbe neden eksik kalmış, bu teşebbüsü Aytaç Yalman bunu önlemiş. Bu süreci izleyen herhangi bir insan bunun gerçek olmadığını görür. Tarih için çok üzücü bir karar."