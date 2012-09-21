T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çetin Doğan'ın kızı: Karara hiç şaşırmadım, o salonda gerçek bir yargı yoktu

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen, 250’si tutuklu 365 sanığın yargılandığı Balyoz Davası’nda karar açıklandı.

21 Eylül 2012 21:43

Balyoz Darbe Planı davasında mahkeme 1. Ordu Komutanlarından emekli Orgeneral Çetin Doğan'ı 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Çetin Doğan'ın kızı Pınar Doğan kararın kendilerini hiç şaşırtmadığını söyleyerek, "O salonda gerçek bir yargı yoktu. CD'lerin sahte olduğu uluslararası çevrelerce ve Türkiye'de de  kanıtlandı. Ama mahkeme CD'lerin bilirkişi tarafından incelenmesine karşı çıktı. Tarih için çok üzücü bir karar" dedi.

 
Pınar Doğan'ın açıklamaları şöyle:
 
 

'Hiç şaşırtıcı bir karar değildi'

 
 
"Hiç şaşırtıcı bir karar değildi. Hukuki bir yargılama daha doğrusu bir yargılama söz konusu değildi o salonda.  Mahkeme tanık çağırmayı reddetti, delilleri bile çok geç zamanda verdi. Verilen cezanın hiç önemi yok. Burdaki sanıkların tek bir dakika ceza bile almaları hukuk kurallarına uymaz. Süreci çok yakından izliyorum. Bu mahkeme gerçek bir mahkemenin davranışlarından çok uzak. "
 
 

'Belgelerin sahte olduğu kanıtlandı'

 
 
"Bu belgelerin sahte olduğu uluslararası çerçevede ve ürkiye'de kanıtlandı. Mahkemeye de bu CD'leri lütfen inceletin dedik. Ama bize "hayır" dediler. 
 
 

'Tarih için çok üzücü bir karar'

 
 
"Darbe neden eksik kalmış, bu teşebbüsü Aytaç Yalman bunu önlemiş. Bu süreci izleyen herhangi bir insan bunun gerçek olmadığını görür. Tarih için çok üzücü bir karar." 

ETİKETLER

çetyin doğanpınar doğanbalyoz darbe planı kararı

İlgili Haberler

Çetin Doğan, Özden Örnek ve İbrahim Fırtına'ya 20 yıl hapis

Balyoz darbe planı davasında mahkeme heyeti kararını açıkladı: 3 sanığa 20 yıl, 78 sanığa 18 yıl, 218 sanığa 16 yıl hapis cezası verildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24