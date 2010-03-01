Çetin Doğan’a ‘blog’lu savunma

T24 - Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın "Balyoz Harekat planı" kapsamında tutuklanmasından sonra Harvard Üniversitesi ekonomi dalında öğretim üyesi olan kızı Pınar Doğan ve dünyaca ünlü Harvard ekonomisti olan damadı Dani Rodrik, Doğan'ı savunma amacıyla bir blog açtı. Rodrik blog'ta, "Biz darbelerin hiçbir şeklini tasvip etmiyoruz; geçmişte yapılan darbelerin de yanlış olduğunu düşünüyoruz. Ancak gerçek hukuk devleti ve demokrasiye giden yolun, karşı görüşlü sanılan kişilerin insan haklarını ezmemesi gerektiğine inanıyoruz.” denildi.



Milliyet gazetesi yazarı Aslı Aylintaşbaş'ın "Balyoz Washington'u böldü" başlığıyla (1 Mart 2010) yayımlanan yazısında konuyu şöyle anlattı:





Ergenekon davasında sanal ortamda yayınlanan telefon dinlemelerinin, davayla ilgili internet siteleri üzerinden yapılan yayınların büyük etkisi oldu. Özden Örnek’in darbe günlükleri ilkin düzmece bir site üzerinden internette yayınlandı. Ardından Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ dahil çeşitli generallerin dinleme kasetleri hep önce sanal ortamda, ardından medya ve en son mahkeme dosyasında yer aldı. Aktif Haber gibi siteler, davayla ilgili detaylara herkesten önce ulaşarak savcılık ya da emniyetin ne düşündüğü konusunda önemli ipuçları verdi.



Şimdi bu dalgaya cevap, yine internetten geliyor. Balyoz’da tutuklanan emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın Harvard Üniversitesi ekonomi dalında öğretim üyesi olan kızı Pınar Doğan ve dünyaca ünlü Harvard ekonomisti olan damadı Dani Rodrik, Doğan’ı savunmak amacıyla “Çetin Doğan ve Gerçekler” isimli bir blog başlattı.



(http://cdogangercekler.wordpress.com/)

Blog yazarları, amaçlarının “Çetin Doğan ve ailesi aleyhine yapılan yanlış yayınlara doğrudan cevap verebilmek ” olduğunu söylüyor ve “Meksika’ya kaçacaktı” gibi iddialara yanıt veriyor.



Çetin Doğan’ın damadının Dani Rodrik olması, büyük sürpriz. Rodrik, Türkiye’de yakın takip edilen, özellikle bugün Balyoz konusunda büyük alkış tutan liberal çevrelerde tanınan bir isim. 2003’te Davos’ta Hasan Cemal’le birlikte Tayyip Erdoğan’ın katıldığı panelde yer alıyor. Liberal gazetecilerin övgüyle söz ettiği bir ekonomist. Belki de bu yüzden olacak, blog dikkatli bir dille liberallere sesleniyor:



“Ne yazık ki kimini yakından tanıdığımız, genelde görüşlerini paylaştığımız, insan hakları ile demokrasiye gerçekten inandıklarını sandığımız yazarlar bu son olayları demokratikleşme ve Türkiye’de askerin siyasetten çekilmesi yolunda olumlu yorumlama eğilimindeler. Biz darbelerin hiçbir şeklini tasvip etmiyoruz; geçmişte yapılan darbelerin de yanlış olduğunu düşünüyoruz. Ancak gerçek hukuk devleti ve demokrasiye giden yolun, karşı görüşlü sanılan kişilerin insan haklarını ezmemesi gerektiğine inanıyoruz.”





