Çetin Doğan, Sincan'a naklediliyor

Balyoz tutuklusu emekli Orgeneral Çetin Doğan, Silivri’den Sincan Cezaevi’ne nakledilecek. Doğan’ın, 28 Şubat süreciyle ilgili ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Ergenekon ve Balyoz davaları ile Türkiye’nin gündeminden düşmeyen Silivri Cezaevi’nde bu kez de “parfüm ve diş macunu” krizi çıktı.

Balyoz davası kapsamında yargılanan ve müebbet hapis cezası alan Orgeneral Çetin Doğan, yıllardır kullandığı lüks parfüm ile diş macununu cezaevinde de kullanmak istedi. Ancak Paşa’nın bu talebi, yönetim tarafından kabul edilmedi. Bu da, cezaevinde küçük çaplı bir parfüm krizi çıkmasına yol açtı.

Cezaevi yetkililerinden edinilen bilgiye göre, mahkûmların sadece kantinde bulunan diş macunu ve parfümleri kullanmasına izin veriliyor.

Yetkililer kantinde bulunan ürünlerin dışarıdan getirilmesine izin verilmediğini ve bunun tüm mahkûmlar için geçerli olduğunu kaydettiler.

Cezaevi kantininde ise, kolonya türü ürünlerin satışa sunulduğu öğrenildi. Ayrıca, Çetin Doğan’ın cezaevine traş makinesi de sokmak istediği ve bu talebinin de kabul edilmediği bildirildi.

‘Hutbeleri takip edin’ talimatı vermişti

Öte yandan, Balyoz davasının bir numaralı isimleri arasında yer alan Çetin Doğan’ın, İstanbul’dan Ankara’ya transfer olacağı kaydedildi.

Doğan’ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 28 Şubat Postmodern darbesi ile ilgili de ifadesinin alınacağı ve bunun için bir süre Sincan Cezaevi’nde ikamet edeceği kaydedildi.

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Çetin Doğan’ın 28 Şubat postmodern darbe sürecinde de bazı talimatlar verdiği ve birçok belgede imzası bulunduğu tespit edilmişti. Özellikle Çetin Doğan’ın, camilerdeki hutbelerin yakından takip edilmesi konusunda talimat verdiği öne sürülmüştü.