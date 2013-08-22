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Mustafa Balbay, Silivri Cezaevi'nden ailesinin yaşadığı Ankara'ya nakledildi

11 Haziran 2011 seçimlerine CHP listelerinden katılarak İzmir Milletvekili seçilen Mustafa Balbay, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkesi'nin 5 Ağustos'ta verdiği kararla 34 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

22 Ağustos 2013 18:40

CHP İzmir Milletvekil ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Ergenekon ana davası kapsamında yaklaşık 4,5 yıldır tutuklu olarak bulunduğu Silivri Cezaevi'nden, ailesinin yaşadığı Ankara'ya nakledildi. 

4 yıl 169 gündür tutuklu bulunan, cezaevindeyken 11 Haziran 2011 seçimlerine CHP listelerinden katılarak İzmir Milletvekili seçilen Mustafa Balbay, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkesi'nin 5 Ağustos'ta verdiği kararla 34 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karar açıklandıktan sonra Adalet Bakanlığı Ceza ve Tutukevleri Genel Müdürlüğü’ne başvuran Balbay, ikametgâh adresinin Ankara olması, ailesi ve çocuklarının kendisini daha kolay ziyaret etmesi için Ankara Sincan F Tipi Cezaevi’ne naklini istedi. Balbay'ın dilekçesini değerlendiren Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Silivri Cezaevi yönetimine naklin uygun olduğunu bildirdi. Kararın ardından Balbay, Ankara'da Sincan Cezaevi’ne nakledildi.

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