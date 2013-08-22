Mustafa Balbay, Silivri Cezaevi'nden ailesinin yaşadığı Ankara'ya nakledildi

CHP İzmir Milletvekil ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Ergenekon ana davası kapsamında yaklaşık 4,5 yıldır tutuklu olarak bulunduğu Silivri Cezaevi'nden, ailesinin yaşadığı Ankara'ya nakledildi.

4 yıl 169 gündür tutuklu bulunan, cezaevindeyken 11 Haziran 2011 seçimlerine CHP listelerinden katılarak İzmir Milletvekili seçilen Mustafa Balbay, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkesi'nin 5 Ağustos'ta verdiği kararla 34 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karar açıklandıktan sonra Adalet Bakanlığı Ceza ve Tutukevleri Genel Müdürlüğü’ne başvuran Balbay, ikametgâh adresinin Ankara olması, ailesi ve çocuklarının kendisini daha kolay ziyaret etmesi için Ankara Sincan F Tipi Cezaevi’ne naklini istedi. Balbay'ın dilekçesini değerlendiren Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Silivri Cezaevi yönetimine naklin uygun olduğunu bildirdi. Kararın ardından Balbay, Ankara'da Sincan Cezaevi’ne nakledildi.