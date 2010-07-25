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ÇETİN DOĞAN İÇİN "GÖZALTI TARTIŞMASI" BODRUM (A.A)

25 Temmuz 2010 22:39

-ÇETİN DOĞAN İÇİN "GÖZALTI TARTIŞMASI" BODRUM (A.A) - 25.07.2010 - ''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin olarak açılan davada hakkında yakalama emri çıkarılan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, Bodrum-Milas Havalimanı'nda gözaltına alınmak istenmesi nedeniyle yaşanan tartışmalar sonucu, gecikmeli olarak İstanbul'a gitti. Alınan bilgiye göre, Bodrum'daki villasında hazırlıklarını tamamlayan ve arkadaşlarıyla vedalaşan Çetin Doğan, saat 17.45'te İstanbul'a gitmek üzere, Bodrum-Milas Havalimanı'na geldi. Doğan'ın VIP salonunda beklediği sırada, buraya sivil polisler geldi. Ancak polisler uzakta durarak Doğan'a yaklaşmadı.  Doğan'ı gözaltına almak istedikleri belirtilen polislerin, savcıyla yapılan görüşmenin ardından bundan vazgeçerek, Doğan ile aynı uçakla İstanbul'a gitmeye karar verdiği öne sürüldü. Bunu öğrenen Çetin Doğan'ın, ''Havada uçak mı değiştireceğiz. Neden böyle yapıyor'' diyerek, bavullarını istediği ve karayoluyla İstanbul'a gitmeye karar verdiği öğrenildi. Ancak bavullar uçakta kaldığı için bu da mümkün olmayınca, Doğan, alanda yarım saat bekletilen uçağa alındı ve İstanbul'a gitti.  Bu arada, Doğan'ın korumaları ile polisler arasında zaman zaman tartışma yaşandığı öğrenildi.

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