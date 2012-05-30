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Çetin Doğan: Hükümet BÇG'den haberdardı, siyasilerin desteğini aldık

Doğan, siyasilerin desteği alındıktan sonra Batı Çalışma Grubu'nun faliyete geçtini açıkladı

30 Mayıs 2012 00:17

28 Şubat soruştumasında hakkında tutuklama kararı verilen emekli orgeneral Çetin Doğan, savcılık ifadesinde Batı Çalışma Grubu'nun siyasilerin desteği alındıktan sonra faaliyete geçtiği iddiasında bulundu.

Hakkındaki darbe suçlamalarını reddeden Doğan ifadesinde şu bilgilere yer verdi:

"13 Mart 1997'de Bakanlar Kurulu'nun yaptığı gizli toplantıyla, 28 Şubat kararları değerlendirildi ve desteklendi. Bu toplantının ardından tüm bakanlıklara 28 Şubat kararları ve bir basın bildirisi gönderildi. Bakanlıklar bu hareketi gönülden desteklediklerini belirttiler. Sonra biz çalışma başlattık."

Siyasilerin desteği alındıktan sonra Batı Çalışma Grubu'nun faliyete geçtiğini belirten Doğan,

 

Mesut Yılmaz'dan genelge

 

Refah-Yol hükümetinden sonra iktidara gelen hükümetin koalisyon ortağı Mesut Yılmaz'ın da MGK kararlarının uygulanması için iki kez genelge yayınladığını anlattı.

 

MİT'ten irtica raporu

 

Doğan'ın ifadesinde Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilgili iddialar da vardı. Doğan, MİT'in irtica tehdidini işaret eden raporları olduğunu ileri sürdü.

Diğer komutanlar ise ifadelerinde MGK'da Batı Çalışma Grubu'nun kurulmasına ilişkin bir değerlendirme yapılmadığını, kuvvet komutanları olarak bu çalışmaya dahil olmadıklarını savundular.

 

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Çetin Doğan Hükümet BÇG haberdardısiyasilerin desteğini aldık

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