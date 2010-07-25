Çetin Doğan havaalanında gözaltına alındı

T24 - "Balyoz Planı" davasında hakkında tutuklama emri çıkarılan isimlerden biri olan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, "Göreve gidiyoruz" açıklamasını yaptı. Doğan, Milas Havaalanı'nda polislerce gözaltına alınarak, kabul etmemesine rağmen polis eşlilğinde havayolu ile İstanbul'a uçtu. Bu arada Balyoz davası sanıkları arasında bulunan 77'si muvazzaf 25'i emekli toplam 102 askerin yarın (26 Temmuz 2010) İstanbul Adliyesi'ne teslim olmaları beklenirken, müvekkillerinin "kaçak" durumda olmadığını savunan sanık avukatlarının, karara bir üst mahkemede itiraz etmeye hazırlandığı bildirildi.



"Balyoz Planı" davasında hakkında yakalama emri çıkarılan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, Bodrum'dan İstanbul'a hareket sırasında gözaltı süprizi ile karşılaştı.



Doğan, Bodrum'da kaldığı villasından eşi Nilgül Doğan, arkadaşı Sedat Batu ve gazeteci Güneş Gürsel ile arkadaşı Hamit Tatari'nin Bodrum'daki evine gitti.



Doğan ve beraberindekiler burada yaklaşık yarım saat kaldıktan sonra, özel otomobiliyle eskort eşliğinde İstanbul'a gitmek üzere, Bodrum-Milas Havalimanı'na hareket etti.



Doğan'ın bulunduğu otomobilin arkasından, Hamit Tatari'nin evindeki görevliler tarafından begonvil ve yasemin çiçekleri döküldü.



Doğan yaptığı açıklamada, havalimanına gitmeden önce dostlarına uğradığını ve "Allahaısmarladık" dediğini söyledi.





'Tekrar göreve çağırdılar, göreve gidiyoruz'





Çetin Doğan, şunları kaydetti:



"Olayları biliyorsunuz. Bodrum'da kaldık ve nihayet tekrar göreve çağırdılar. Görevimizin başına gidiyoruz. Ben 2003 yılında emekli olduğumu sanıyordum, meğerse emekli olamamışım, hala görev başındayım. Görevimin başına gidiyorum şimdi."



Nilgül Doğan ise "Herkes geçmiş olsun diyor, bu kaçıncı geçmiş olsun diye merak ediyorum. İnşallah geçecek" diye konuştu.





Doğan'a havaalanında gözaltı





Doğan, İstanbul'a hareket etmek üzere geldiği Milas Havaalanı'nda polislerce gözaltına alındı.



Bir süre burada bekletildikten sonra kabul etmemesine rağmen, polis nezaretinde havayolu aracılığıyla İstanbul'a hareket etti.





Havaalanında gözaltı tartışması





"Balyoz Planı" iddialarına ilişkin olarak açılan davada hakkında yakalama emri çıkarılan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, Bodrum-Milas Havalimanı'nda gözaltına alınmak istenmesi nedeniyle yaşanan tartışmalar sonucu, gecikmeli olarak İstanbul'a gitti. Alınan bilgiye göre, Bodrum'daki villasında hazırlıklarını tamamlayan ve arkadaşlarıyla vedalaşan Çetin Doğan, saat 17:45'te İstanbul'a gitmek üzere, Bodrum-Milas Havalimanı'na geldi.



Doğan'ın VIP salonunda beklediği sırada, buraya sivil polisler geldi. Ancak polisler uzakta durarak Doğan'a yaklaşmadı. Doğan'ı gözaltına almak istedikleri belirtilen polislerin, savcıyla yapılan görüşmenin ardından bundan vazgeçerek, Doğan ile aynı uçakla İstanbul'a gitmeye karar verdiği öne sürüldü.





Doğan'ın korumaları ile polis arasında tartışma





Bunu öğrenen Çetin Doğan'ın, ''Havada uçak mı değiştireceğiz. Neden böyle yapıyor'' diyerek, bavullarını istediği ve karayoluyla İstanbul'a gitmeye karar verdiği öğrenildi. Ancak bavullar uçakta kaldığı için bu da mümkün olmayınca, Doğan, alanda yarım saat bekletilen uçağa alındı ve İstanbul'a gitti. Bu arada, Doğan'ın korumaları ile polisler arasında zaman zaman tartışma yaşandığı öğrenildi.





Balyoz'da 'kaçak' itirazı





NTV'nin haberine göre de müvekkillerinin "kaçak" durumda olmadığını savunan sanık avukatları, karara bir üst mahkemede itiraz etmeye hazırlanıyor.



Balyoz davasında, haklarında yakalama kararı çıkartılan 102 sanığın gruplar halinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne teslim olmaları bekleniyor.





'Yakalama kararı hukuka aykırı'





Sanıklar arasında Eski Birinci Ordu Komutanı Çetin Doğan, Eski Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtına ile Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek de var.



İbrahim Fırtına'nın Avukatı Atilla Hekimoğlu, sanıkların kaçak olmadığını belirterek "yakalama" kararının hukuka aykırı olduğunu savundu.



Yakalama emrinin kanuni dayanağının olmadığını söyleyen Hekimoğlu, şöyle konuştu:





'Bu kişiler kaçak özelliği taşımıyor'





"Tensip aşamasında yani duruşmaya hazırlık safhasında verilecek yakalama kararı kaçak sanıklar hakkındadır. Burada 102 kişi arasında kaçak sıfatını taşıyacak kimse yok. Duruşmaya gelmeyen adresi belli olmayan ve yurtdışında olan kişilere kaçak denir. Bu kişiler sanıklar bu özellikleri taşımıyor."



Yakalama kararınını eleştiren Hekimoğlu, mahkeme heyetinin ihsas-ı reyde bulunduğunu yani şimdiden görüşünü belirttiğini savundu.



Sanık avukatları, yakalama kararına üst mahkeme olan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edecek.





