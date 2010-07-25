-ÇETİN DOĞAN: HALA GÖREV BAŞINDAYIM BODRUM (A.A) - 25.07.2010 - ''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin olarak açılan davada hakkında yakalama emri çıkarılan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, Bodrum'dan İstanbul'a hareket etti. Doğan, Bodrum'da kaldığı villasından eşi Nilgül Doğan, arkadaşı Sedat Batu ve gazeteci Güneş Gürsel ile arkadaşı Hamit Tatari'nin Bodrum'daki evine gitti. Doğan ve beraberindekiler burada yaklaşık yarım saat kaldıktan sonra, özel otomobiliyle eskort eşliğinde İstanbul'a gitmek üzere, Bodrum-Milas Havalimanı'na hareket etti. Doğan'ın bulunduğu otomobilin arkasından, Hamit Tatari'nin evindeki görevliler tarafından begonvil ve yasemin çiçekleri döküldü. Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalimanına gitmeden önce dostlarına uğradığını ve ''Allahaısmarladık'' dediğini söyledi. Çetin Doğan, şunları kaydetti: ''Olayları biliyorsunuz. Bodrum'da kaldık ve nihayet tekrar göreve çağırdılar. Görevimizin başına gidiyoruz. Ben 2003 yılında emekli olduğumu sanıyordum, meğerse emekli olamamışım, hala görev başındayım. Görevimin başına gidiyorum şimdi.'' Nilgül Doğan ise ''Herkes geçmiş olsun diyor, bu kaçıncı geçmiş olsun diye merak ediyorum. İnşallah geçecek'' diye konuştu.