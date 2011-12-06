Çetin Doğan: Erdoğan kandırıldı

T24 - Balyoz davasının tutuklu sanığı Çetin Doğan, Başbakan'ın Erdoğan'ın sahte belge üreten çete tarafından kandırıldığını ve bu çetenin ortaya çıkartılması için Erdoğan'ın ifadesinin alınması gerektiğini söyledi.



'Balyoz Planı' davasının tutuklu sanıklarından emekli Orgeneral Çetin Doğan, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada söz aldı.



Bu davanın kurgulandığını ve vatana ihanet suçunun işlendiğini öne süren Doğan, 1. Ordu Komutanlığının gerçek planlarının istenmeyen kişilerin eline geçtiğini, bunun basında da yer aldığını söyledi.



Doğan'ın konuşmasında dile getirdiği talepler arasında, 'kandırıldı' dediği Başbakan Erdoğan'ın ifadesinin alınması da yer aldı.



Doğan, tespit tutanakları ve fezlekeleri hazırlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü iken son olarak görev yeri değiştirilen Yurt Atayün ve ekibinin ifadesinin alınmasını istedi.



Doğan, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfınca 'Askeri Vesayet ve Demokrasi' konusunda bir toplantının 2004'te yapıldığını Taraf gazetesine açıklayan Alper Görmüş'ün de tanıklığına başvurulmasını talep etti.





'Başbakan Erdoğan'ın kandırıldı'



'Balyoz Planı' iddialarının gündeme geldiği dönemde kendisinin de kamuoyunu aydınlatmak için, 5-7 Mart 2003 tarihlerinde 1. Ordu'da icra edilen seminerin gerçek yüzünü ulusal medya organlarında anlatmaya çalıştığını söyledi.



'Başbakan Erdoğan'ın kandırıldığını' öne süren Doğan, ''Bu nedenle maddi gerçeğin, yani sahte belge üreten çetenin ortaya çıkarılması için sayın Başbakanın ifadesine başvurulması gerekmektedir'' dedi.



'Balyoz Planı' soruşturmasında görev yapan savcıların delilleri kararttığını ve sakladığını, gerçekleri çarpıttığını iddia eden Doğan, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması açısından bu savcıların duruşmaya çağrılarak sorulara cevap vermelerinin sağlanmasını talep etti.







