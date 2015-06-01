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Çetin Altan'ın sağlık durumu iyi

Hastanede antibiyotik tedavisi gören duayen yazar bugün evine çıkacak...

01 Haziran 2015 17:44

Hastanede antibotik tedavisi gören Türkiye basını ve edebiyatının en kıdemli yazarlarından Çetin Altan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve bugün evine çıkacağı öğrenildi.

Altan'ın sağlık durumunun iyi olmadığı yolundaki haberler doğrulanmadı. Geçen hafta bir antibiyotik tedavisi için hastaneye giden duayen yazarın sağlık durumunu iyi olduğu bildirildi. Çetin Altan'ın oğlu, yazar Ahmet Altan, Hürriyet'e yaptığı açıklamada "babasının bir süredir hastanede olduğunu, bugün taburcu edileceğini, iddiaların gerçeği yansıtmadığını" söyledi.

87 yaşındaki Çetin Altan, halen Milliyet gazetesinde yazıyor.

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