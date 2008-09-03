Çetenin rüşvet tarifesi

YABANCI uyruklu eskort kızları siyasetçi, yargı mensubu ve bürokratlara gönderip, ilişki görüntülerini şantaj için gizli kamerayla kaydeden çete ile çalışan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Denetleme ve Disiplin Şube Müdürü N.K.'nin çeteden, fuhuş yapmaya zorlanan her yabancı kız için günlük 20 YTL aldığı belirlendi. Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nin, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği rapora göre, bu yolla çeteyi 'kollayan' polis müdürünün eline, günde 400 ile 600 YTL geçiyordu.

Hepsi Fatih'ten geçmiş

Çete ile bağlantılı çalışan polislerin ortak özelliği ise, bir dönem Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapmaları. Şube Müdürü N.K. daha önce Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde müdür yardımcısıydı. Şebeke köstebeği olduğu öne sürülen, daha önce Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan 2 Emniyet Amiri de, Mali Şube Müdürlüğü teknik takip kısmında görevliydi. Çete ile irtibatlı telefon görüşmeleri, çetenin tahsis ettiği özel telefon hatları ve izlemelerde elde edilen fotoğraf görüntüleri ile belgelenen polis şefleri için gözaltı işlemi yapılıp yapılamayacağı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla kesinlik kazanacak.

Çete de dolandırılacaktı

Adı öğrenilemeyen bir dolandırıcının da, fuhuş çetesini polis baskınlarından kurtarmak için pazarlık yaptığı, üst düzey bir emniyet yetkilisine verebileceğini söyleyerek çeteden 100 bin dolar istediği belirlendi. Pazarlık konusu yapılan kişinin ise, dünkü Hürriyet Gazetesi’nde adı geçen, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne 2 ay önce atanan Selamı Yıldız olmadığı belirtildi. Çete üyeleri ile dolandırıcı arasındaki konuşmada adı geçen ve bunlardan haberdar olmayan kişinin, İstanbul Emniyet'inde görevli üst düzey bir başka müdür olduğu kaydedildi

İhbarla başlamıştı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a 1 yıl önce gönderilen ihbar mektubunun ardından fuhuş ve şantaj çetesine yönelik çalışma başlatan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyük-Çekmece Dedeman, Fatih Seranda, Inter istanbul ve Topkapı'daki Astoria otellerinde fuhuş ve şantaj çetesine yönelik 4 gün önce operasyon düzenlemişti Operasyonda yabana uyruklu 50 kadın ile çete üyeleri gözaltına alınmıştı.

Vali: Suçlu polisi yakalayan da polis

İstanbul Valisi Muammer Güler, VIP fuhuş ve şantaj çetesiyle ilgili dün şu açıklamayı yaptı: “Operasyon, bir Cumhuriyet savcımız nezaretinde, bir yılı aşkın bir süredir projeli olarak sürdü. 4 otelde 94 kişi gözaltına alındı. 53’ü ‘hayat kadını’ olarak tabir edilen kadınlardan, öbürleri bu işe aracılık edenler. Ağırlıklı olarak 10 kişi bu operasyonu yapanlar olarak tespit