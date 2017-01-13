Çeteler savaşının sürdüğü El Salvador'da cinayetsiz 24 saat

El Salvador polisi, çeteler arası sert çatışmalar nedeniyle her gün 10 kişinin öldüğü ülkede 24 saattir hiçbir cinayet işlenmediğini açıkladı.

Bu, Birleşmiş Milletler'in dünyada cinayet oranının en yüksek olduğu ülke ilan ettiği El Salvador için oldukça şaşırtıcı bir durum.

Mara Salvatrucha ve Mara-18'in de aralarında olduğu uyuşturucu, hırsızlık ve gasp çeteleri Orta Amerika'nın birçok yerinde şiddete neden oluyor.

El Salvador da, çeteler savaşının hüküm sürdüğü bir ülke olarak biliniyor.

Polis, Çarşamba gününün neden barışçıl geçtiği ve hiç şiddet olayı olmadığına ilişkin açıklama yapmadı.

Ancak yetkililer, çeteler arasında ateşkes sağlandığı iddialarını hızla yalanladılar.

El Salvador'un suç çeteleri, asıl olarak Salvadorlu göçmenlerin çocuklarının, 1980'li yıllarda iç savaş çıkmasının ardından ülkelerini terk ederek Los Angeles'a gelmesiyle oluşmuştu.

Savaş 1992'de sona erdi ve birçoğu ülkelerine döndü. Ancak döndüklerinde Los Angeles'ın çete kültürünü de birlikte getirdiler.