Çete, 'Tozpembe'ye yakalandı

Sivas'ta organize suç örgütü oluşturdukları iddiasıyla savcılığa sevk edilen 24 kişiden 12'si tutuklandı.



Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen "Tozpembe" adlı operasyonda gözaltına alındıktan sonra dün Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen zanlılardan E.D, C.O, E.G, B.H, A.G, Ü.Ö, S.Ö, İ.K, G.P, T.P, K.D. ve M.D, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Diğer zanlılar Rıza Ö, eşi Yasemin Ö. ve kardeşi Şükrü Ö. ile Cenk D, Akay U, Akif E, Ersoy Ö, Atilla E, Salih G, Turgut T, Şevki K. ve Murat E. ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Tutuklanan 12 zanlı, gece saatlerinde Sivas E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.



Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 25 Şubatta il merkezi ve Şarkışla ilçesi ile İstanbul, Ankara, Kayseri ve Adana'da "Tozpembe" adıyla düzenlenen operasyonda 32 kişi gözaltına alınmıştı.



Operasyonda gözaltına alınan 32 zanlıdan 5'i önceki gün çıkarıldıkları mahkemece, 3'ü ise dün savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Diğer 24 zanlı ise dün savcılığa sevk edilmişti.



"Suç örgütü oluşturarak adam yaralama, darp, uyuşturucu madde ticareti, çek ve senet tahsilatı, haraç alma, gasp, yağma ve tefecilik" gibi suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde, ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, içinde uçaksavar mermilerinin de bulunduğu çeşitli ebatlarda 65 adet mermi, 4 adet bıçak, bir miktar esrar, 13 adet sentetik uyuşturucu hap, 37 adet senet, banka dekontları, belgeler ve çeşitli malzemeler ele geçirilmişti. Ayrıca zanlıların yasa dışı yoldan elde ettikleri anlaşılan 2 adet otobüs ile 2 otomobile de el konulmuştu.

