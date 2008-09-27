Çete lideri Öykü'nün cezaevindeki başarısı

Bursa’da kurduğu çete ile travestileri fuhuşa sürüklediği iddiasıyla tutuklanan Gökkuşağı Derneği Başkanı Öykü Evren Özen cezaevinde ikinci üniversiteyi kazandı. Başkanı olduğu Gökkuşağı Derneği gün içersinde mini etek ve dekolte giyen, hırsızlık yapan, bir başka dernek üyesini döven üyeler aforoz edilip para cezası uygulanıyordu.



Bursa'da kurduğu çete ile travestileri fuhuşa sürüklediği iddiasıyla tutuklanan "Travestileri Lezbiyenleri Transseksüelleri Eşcinselleri Koruma Yardımlaşma Kültür ve Etkinlikleri Geliştirme Derneği (Gökkuşağı) Başkanı Öykü Evren Özen (38), ikinci üniversiteyi cezaevinde kazandı.



Mühendislik eğitimine ara vermişti



Daha önce Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'ndeki eğitimine cinsel tercihi nedeniyle ara veren Evren, bu kez Bandırma Meslek Yüksek Okulu'nu kazandı. Özen'in eğitim masraflarını ise talep ettiği Lions Kulübü karşılayacak. Bursa'da Gökkuşağı Derneği'nin kurucusu ve başkanı olan Öykü Evren Özen, Orhangazi İlçesi'nde İmam Hatip Lisesi'ne giderken, cinsel tercihi nedeniyle eğitimine ara vermişti. Daha sonra Yalova Lisesi'ni dışarıdan bitiren, Uludağ Üniversitesi Tekstil Bölümü'nü kazanan Evren, cinsel tercihi nedeniyle üniversite eğitimini dondurdu.



İzmir'de, travesti olan arkadaşını dövdüğü için sevgilisini öldürdüğü gerekçesiyle cezaevine giren ve hüküm giyen Öykü Evren, aldığı yeşil kartla cinsiyet değiştirip pembe nüfus kağıdı almak için başvuruda bulundu. Bu talebi kabul edilmeyen Öykü Evren, 9 yıllık sevgilisi Mehmet Özen'den aldığı 10 bin YTL ve annesinin bankadan çektiği 5 bin YTL kredi ile ameliyatla kadın olmuş daha sonra da mahkeme kararı ile pembe nüfus cüzdanı çıkartıp, adını da Öykü olarak değiştirmişti.



Eşi de tutuklanmıştı



Travesti ve transseksüellerin haklarını TBMM'nde savunmak için Bursa'dan bağımsız milletvekili adayı olan Öykü Evren, seçim kurulunun engeline takılmıştı. Mehmet Özen ile düğün yapıp evlenen Öykü Evren Özen, geçtiğimiz yıl kurduğu çete ile travestilere zorla fuhuş yaptırıp, emrine uymayanları dövüp cezalandırdığı iddiasıyla eşi ve dernek üyesi arkadaşlarıyla gözaltına alınmıştı. Mahkemeye çıkartılan Öykü Evren Özen, eşi Mehmet Özen ile 12 arkadaşı tutuklanarak cezaevine konmuştu.



200 yıla kadar hapis istemi



İstanbul Beşiktaş 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 700 fuhuş olayına karıştığı iddiasıyla hakkında toplam 200 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan ve Bakırköy Kadın Tutukevi'nde kalan Öykü Evren Özen, bu yıl girdiği ÖSYM'de aldığı 186.673 puan ile 2 yıllık Balıkesir Üniversitesi Bandırma Meslek Yüksek Okulu'nu kazandı. Uludağ Üniversitesi Tekstil Bölümü'nü cinsel tercihi nedeniyle tamamlayamayan Öykü Evren Özen'e bir Lions kulübü burs verecek. Aldığı para ile kaydını yaptıran Öykü Evren Özen, avukatı aracılığı ile yaptığı açıklamada "Daha önce Uludağ Üniversitesi'ni cinsel tercihim yüzünden bitiremedim. Artık böyle bir sorunum yok. Bandırma Meslek Yüksekokulu'nu en başarılı öğrencilerden biri olarak tamamlayıp mezun olacağım" dedi.





