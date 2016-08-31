CETA'ya karşı Anayasa Mahkemesi'ne dev başvuru



Ekim ayında yürürlüğe girmesi planlanan Kanada ile AB arasındaki Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması CETA'ya karşı Federal Anayasa Mahkemesi'ne bugüne kadar görülmüş en fazla dilekçeli şikayet yapıldı.

125 binden fazla kişinin imzasıyla yapılan başvuruda, 70 karton dolusu vekaletname ve dilekçe mahkemeye götürüldü. Başvuruyu destekleyen sivil toplum kuruluşları arasında Foodwatch, Campacht ve Daha Fazla Demokrasi Derneği gibi kuruluşlar bulunuyor. Söz konusu başvuru, AB ile Kanada arasında ekim ayında imzalanması planlanan Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşmas CETA'ya karşı yapılan beşinci başvuru. Cumartesi günü de 70 yaşındaki bir kadın 68 bin kişinin imzasıyla Federal Anayasa Mahkemesi'ne anlaşmanın yürürlüğe girmesinin engellenmesi için başvuruda bulunmuştu.

"TTIP ile CETA birbirinin ikizi"

Foodwatch ekonomistlerinden Lena Blanken, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Bazıları, CETA'yı öne çıkarmak için TTIP ölmüş gibi davranıyor" dedi. Blanken, CETA anlaşmasının TTIP'ten daha önemsiz olmadığını ifade etti. Blanken, anlaşmaların birbirinin ikizi olduğunu belirtti ve CETA'nın da çevre ve tüketicilerin korunması hususlarında olumsuz etkileri olacağını kaydetti. Foodwatch yetkilisi, anlaşmanın yürürlüğe girmesi halinde parlamentoların yetkilerinin azalacağını, holdinglerin yetkilerinin ise artacağını öne sürdü.

Almanya Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, hafta sonu yaptığı açıklamada Avrupa Birliği ile ABD arasında imzalanması hedeflenen serbest ticaret anlaşması TTIP'in 'fiilen başarısız' olduğunu söylemiş ancak CETA'yı savunmuştu. Sosyal Demokrat Parti'nin 19 Eylül'de yapılacak parti kurultayında anlaşmaya ilişkin görüşünü açıklaması bekleniyor.