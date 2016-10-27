CETA zirvesi iptal edildi

Kanada ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Kapsamlı Ekonomi ve Ticaret Anlaşması'nın (CETA) imza töreni için Brüksel'e gelmesi beklenen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, AB ülkeleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle zirve buluşmasını iptal etti.

Avrupa Parlamentosu Başkanvekili Alexander Lambsdorff, imza töreninin iptal edilmesine rağmen anlaşmanın kurtarılabileceği inancında olduğunu söyledi. Lambsdorff ‘Deutschlandfunk' radyosuna verdiği mülakatta Belçika'dan kaynaklanan problemlerin önümüzdeki haftalarda çözüme kavuşturulabileceği ve CETA'nın yıl sonundan önce imzalanabileceği ümidinde olduğunu belirtti.

Avrupa ülkeleri arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle Kanada Başbakanının son anda Avrupa ziyaretini iptal etmesinin Avrupa açısından utanç verici olduğunu ifade eden Avrupa Parlamentosu Başkanvekili Lambsdorff, ‘AB'nin uluslararası müzakere ortağı olamayacağının gözler önüne serilmesinin büyük bir hata olduğunu' dile getirdi.

Valon ve Flamanların çekinceleri giderilemedi

Trudeau'nun zirveye katılmama kararında Belçika'nın Valon ve Brüksel bölgelerinin CETA karşısındaki çekincelerini dağıtmak için Belçika Başbakanı Charles Michel ile yaptıkları görüşmenin sonuçsuz kalması yol açmıştı. Bu durumda Belçika'nın serbest ticaret anlaşmasını onaylaması mümkün olmayacak. CETA'nın yürürlüğe girebilmesi için 28 AB üyesi ülke tarafından da onaylanması gerekiyor.

Kanada hükümeti, ‘Avrupa hazır olduğu zaman, Kanada'nın da anlaşmayı imzalamaya hazır olacağını' duyurdu. Gümrüklerin kaldırılıp standartların uyumlaştırılmasıyla her iki tarafa da avantajlar kazandıracak olan serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili müzakereler 2009 yılında başlatılmıştı. CETA'dan yana olanlar serbest ticaretin ekonomik büyümeye katkıda bulunacağını savunurken, anlaşmaya karşı çıkanlar CETA'nın tröstlerin işine yarayacağını ve Valon bölgesi gibi ekonomik yapısı zayıf bölgeleri dezavantajlı duruma düşüreceğini öne sürüyorlar.

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DW, Reuters, dpa/AG, BK