"Cesur ve Güzel final mi yapıyor?"

Milliyet yazarı Sina Koloğlu, baş rollerini Tuba Büyüküstün ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı "Cesur ve Güzel" dizisinin final yapacağı iddiasını aktardı.

"İddia, Kıvanç Tatlıtuğ’un sete geç geldiği ve bunun tekrar etmesi karşılığında Tuba Büyüküstün’ün rahatsız olduğu yönünde" diyen Koloğlu, "Benim kulağıma gelen, tüm olumsuzluklar dahil edildiğinde dizinin önümüzdeki ocak ayını göreceği. Yani dizi, 2017 yılını da bitirecek" ifadesini kullandı.

Koloğlu, geçtiğimiz sezon final yapan "Poyraz Karayel" dizisinin devam niteliğinde olacağı iddia edilen "Küresel Sermaye" filmi ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

‘Poyraz Karayel’ dizisinin unutulmaz repliklerinin konu başlığı ‘küresel sermaye’ olmuştur. Film olarak çekimleri başlıyor. İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu’nun oynayıp oynamayacağı, proje öğrenildikten sonra yazılmaya başlandı. İlker Kaleli “Haberim yok” dedi. Yapım tarafından “Finaldeki trajik sonları nedeniyle zaten düşünmedik” cevabı geldi. Dizinin büyük bir bölümü filmde oynuyor. Senaryoyu da dizinin senaristi Ethem Özışık yazıyor. Senaryo, bitme aşamasında. Yönetmen Osman Taşçı olacak. Ekibe yabancı değil. ‘Poyraz Karayel’in üçüncü sezonunda yönetmenlik yaptı.

Peki hepsi oynuyor mu?

Netleşen isimler şöyle; Celil Nalçakan (Zülfikar), Cem Cücenoğlu (Taşkafa),

Ali İl (Sadrettin), Musa Uzunlar (Bahri Baba), Murat Daltaban (Polis Müdürü Mümtaz), Emel Çölgeçen (Avukat Sema)ve İsmail Düvenci (Albay).