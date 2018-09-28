'Cesur' çizmedeki uyuşturucuyu buldu

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN\'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda narkotik köpeği \'Cesur\', çizmenin içine gizlenen esrarı buldu. Evinde uyuşturucu bulunan M.K., gözaltına alındı.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbarı değerlendirerek, Aydoğmuş köyünde oturan M.K.\'nin evine baskın düzenledi. Ekipler, narkotik köpeği \'Cesur\' ile evde arama yaptı. \'Cesur\', çizmenin içine gizlenen esrarı buldu. Jandarmanın evde ve bahçede yaptığı aramalarda da 200 gram esrar, 10 kök kenevir, 5 gram kenevir tohumu, tarihi eser niteliğinde küp, deri içine sarılmış 3 Kur\'an-ı Kerim el yazması ele geçirildi. M.K., gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.



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