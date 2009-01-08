CES'te tanışacağımız yeni teknolojiler

CES 2009 Fuarı "Windows 7" müjdesiyle başladı ancak yenilikler bununla bitmiyor. İşte fuarda yeni tanışacağımız teknolojiler



Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olarak kabul edilen ve video kasetten CD'ye, Nintendo Entertainment System'dan Xbox'a, Amiga'ya, hatta Commodore 64'e kadar pek çok efsanevi cihazın Batı dünyasına ilk defa tanıtıldığı yer olan International Consumer Electronics Show (CES) 2009, bugün Amerika'nın Las Vegas şehrinde başladı.



Fuarın özelliği, sadece basın ve ticaret çevresine açık olması, dolayısıyla çoğunlukla piyasaya çıkmamış ürünlerin yer alması.



Geçtiğimiz yıllara göre önem kaybettiği ve ekonomik krizden etkilendiği için eskisine göre sönük geçeceği söylense de, bu yıl da CES'e 2 bin 700'den fazla firma katılıyor.



Açılışta tanıtılan Windows 7 dışında bu yıl CES'le tanışacağımız yenilikler:



Televizyon Yarışı: Elektronik üreticileri, bu yıl televizyonları üçüncü düzlemde olabildiğince az yer kaplamaya teşvik ediyor. Prototipiyle, seri üretileniyle bir alay manken kılıklı LCD TV, bu yıl CES'de boy gösterecek. "Kim daha kontrastlı", "Kimin OLED'i daha fütüristik" gibi kategoriler de mevcut.



USB 3.0: Kısmetse önümüzdeki sene hayatımıza girip veri transferi hızlarımızı coşturacak olan USB 3.0, geçen yılki CES'den bu yana ne kadar yol katettiğini gösterecek.



İnternet ve Televizyon: Bu iki ortamı görücü usulü başgöz etme çabaları, Intel'in CE3100 yongasının olanak sağladığı, Yahoo ve Adobe destekli girişimlerle başladı. CES'de, bu çalışmaların ilk meyvelerine rastlanması bekleniyor.



Dizüstü ve Taşınabilir: 2008'in mini dizüstü sağanağı, henüz dinmedi ve hatta CES 2009'a da sirayet etti. AMD'nin Yukon'u, bu cihazlara rakip olacak gibi. İncecik LG'ler ve HP'nin çoklu dokunuşlu ekrana sahip ilk dizüstü bilgisayar olan TouchSmart tx2'si de ilgi toplayacak ürünler arasında.

