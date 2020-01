Çeşme'nin su sorunu çözüldü

İZMİR, (DHA)- SU sıkıntısı çeken özellikle yaz aylarında uzun süreli kesintinin yaşandığı İzmir\'in turizm cenneti Çeşme ilçesi yakınlarındaki üç baraj birden hizmete giriyor. Bozköy ve Salman barajları bitirilirken, Karareis de son aşamaya geldi. 2018 yazından itibaren yarımadaya 3 baraj birden içme suyu sağlayacak.

Her yaz yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Çeşme\'nin kaderi haline gelen su kesintisi tarih olacak. Bozköy ve Salman barajları tamamlandı, Karareis Barajı\'nın ise yüzde 90\'ı bitirildi. Salman Köyü\'nün 1 kilometre güneyindeki Sudeğirmeni Deresi üzerine inşa edilen Salman Barajı\'nda tıkaç betonları atılarak su tutulmaya başlandı. Temelden 51.6 metre yüksekliğinde kil çekirdekli kum çakıl dolgu tipinde inşa edilen gövde için 520 bin metreküp dolgu yapıldı. 4.12 milyon metreküp su tutma hacmine sahip olan Salman Barajı, Karaburun ve Çeşme çevresindeki yerleşim birimlerine yılda 900 bin metreküp içme ve kullanma suyu sağlayacak. Salman Barajı ayrıca bin 700 dekar tarım arazisini de modern sulama ile tanıştıracak.

KARAREİS BARAJI 21 KASIM\'A YETİŞECEK

Çeşme Yarımadası\'na her yıl ortalama 2.84 milyon metreküp içme ve kullanma suyu sağlayacak Karareis Barajı\'nda ise yüzde 90\'ı bitti. Temelden yüksekliği 50 metre olarak, silindirle sıkıştırılmış beton tipinde inşa edilen gövde dolgusu yakında tamamlanacak ve baraj 21 Kasım tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Yaklaşık 35 milyon liraya mal olması beklenen Karareis Barajı\'ndan Balıklıova, Ildır, Ilıca gibi Çeşme\'nin yakın mahallelerine içme ve kullanma suyu verilecek. Karaburun ve mahallelerine yılda 1 milyon 98 bin metreküp içme ve kullanma suyu sağlayacak Bozköy Barajı ise 2017 başında tamamlandı. 37.5 metre yüksekliğinde ve 3 milyon 653 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olarak inşa edilen baraj, 1000 metre tarım arazisine de can suyu verecek.

