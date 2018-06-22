Çeşme'nin Aya Yorgi Koyu'na imar izni

İzmir Çeşme'nin Dalyan mahallesinde doğal sit alanları yeniden belirlendi. Aya Yorgi Koyu’nun da bulunduğu bölgenin sit derecesi düşürülerek yapılaşmaya açıldı.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 12 Haziran tarihinde aldığı bir kararla üzerinde uzun zamandır yapılaşma tartışmaları yaşanan doğal sit alanı olan Dalyan Mahallesi’nin yapılaşmayı kolaylaştıracak şekilde sit derecesini yeniden belirledi. Milyonlarca metrekare büyüklükle tarif edilen bölgenin koruma derecesi “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edildi. Tescil kararı 18 Haziran’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sitesinden duyuruldu.

Betonlaşma tehdidi

Çeşme’nin “Dünyada görülmesi gereken 100 yer” arasında bulunan Aya Yorgi Koyu’nun imara açılacağı söylentileri 2015 yılında da gündeme geldi. Verilen çevre mücadelelerinin ardından Aya Yorgi’nin değil yanındaki “Taşlık mevkii” olarak bilinen Hacettepe Koyu’nun sit derecesi “tercihli turizm ve konut yerleşim alanı” dönüştürüldü. Zaman zaman gündeme gelen yarımadanın büyük bölümünün yapılaşmaya açılması girişimleri seçimlere kısa süre kala yeniden gündeme geldi ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin “Olur” u ile hayata geçti.



Bakanlığın kararı ile yarımadada üç küçük bölge yapılaşma yasağı kapsamında tutulurken milyonlarca metrekare ile ifade edilen çok geniş bir alan turizm ve barınma amacı ile yapılaşma yapılabilmesine olanak sağlayan “Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” olarak ilan edildi. Küçük bir bölgenin sit derecesi de günübirlik turizm faaliyetleri, kamp alanı ve bungalov inşaatlarının yapılabileceği “Nitelikli doğal koruma alanı” olarak yeniden belirlendi.

Hukuk mücadelesi başlatılacak

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, seçim telaşı içinde ayrıntılı inceleme olanağı bulamadıklarını belirttiği karar ile ilgili olarak BirGün’e şu açıklamayı yaptı:

“Ben çok uzun yıllardır bölgede belediye başkanlığı yapıyorum. Hiçbir zaman yapılaşmadan yana olmadım, planların en küçük ayrıntısına kadar yapılmasını, cumba genişliği, pencere büyüklüğüne kadar tarif edilmesini ilke olarak benimsedim. Şimdi yapılan bu değişikliğin imar planları için bize gelecekler. Planlar birlikte yapılacak, o süreçte itiraz, yargıya başvuru haklarımızı kullanacağız.



Bu değişiklikle uzun yıllardır istedikleri bölgeyi turizme ve yapılaşmaya açma hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bu kararla çok büyük bir alan turizme ve imara açılıyor. Aya Yorgi Koyu’nun da içinde bulunduğu tüm bölge üç noktası hariç yapılaşmaya açılacak. Bölgenin doğal yapısının yok edilmesini önleyecek tüm girişimlerde bulunacağız.”

Talan için alan tarifi

AKP iktidarları döneminde yasa değişikliği ile getirilen doğal sit alanlarının belli kriterlerle yapılaşmaya açılmasına olanak sağlayan ve talanın kapısını açan bu sınıflandırmalar şöyle:



Nitelikli doğal koruma alanı:



»Doğal yapısı değişmemiş veya az değişmiş, modern yaşam ve önemli ölçüde insan faaliyetleri tarafından etkilenmemiş, doğal süreçlerin hakim olduğu, koruma amaçlarına uygun olarak yörede yaşayanların alanın mevcut kaynaklarını kullanmasını sağlayarak doğal hayata dayalı geleneksel yaşam şekillerinin korunduğu kara, su, deniz alanlarıdır. Bu alanlar, örtü altı tarım uygulamaları hariç tarım, kültür balıkçılığı hariç balıkçılık faaliyetleri ve alanın doğal yapısı ile uyumlu çadırlı kamp alanı, bungalov ve günübirlik faaliyetlerin yapılabildiği alanlardır. Alanın doğal özelliklerinin devamlılığı için halkın bu alanlara erişiminin uygun seviye ve şekilde tutulması esastır.



»Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı: Kesin korunacak hassas alanlar veya nitelikli doğal koruma alanlarını etkileyen, bu koruma bölgeleri ile bütünlük gösteren, korumaya katkı sağlayacak, doğal ve kültürel bakımdan uyumlu düşük yoğunlukta faaliyetler, turizm ve yerleşimlere izin veren alanlardır.