Çeşmeli üretici solucan gübresinden memnun

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- DÜNYADA 70 yılı aşkın bir süredir gelişmiş tarım ülkelerinde kullanılan solucan gübresi, İzmir\'in Çeşme ilçesinde de yaygın üretilmeye başladı. Üreticiler solucan gübresinin patates, pancar, turp, havuç gibi ürünlerde yüzde 77\'ye varan verim artışı sağladığını, diğer bitkilerde de yüzde 20 ile yüzde 40 civarında verim artışı gördüklerini söyledi. Toprakta 3 yıl etkili olan solucan gübresi, sulamada da tasarruf sağlıyor.

ABD başta olmak üzere, Avrupa\'da ve dünyanın birçok gelişmiş tarım ülkesinde, her türlü sebze, meyve, ağaç ve bitki türlerinin yetiştirilmesinde yaygın olarak kullanılan solucan gübresi, Çeşmeli üreticiler tarafından da kullanılmaya başlandı. Besleyici, köklendirici, güçlendirici, verim artırıcı ve erkencilik sağlayan özellikleri ile giderek daha fazla tercih edilmeye başlayan solucan gübresi, ayrıca sinek ve böcek gibi zararlıları da tarımsal ilaç kullanmadan bitkilerden uzak tutuyor.

\'BİR YILDA 8 TON GÜBRE ELDE ETTİK\'

Çeşmeli üreticilerden Kemal Keklik de yaklaşık 1 yıl önce 250 bin kırmızı Kaliforniya solucanı ile gübre üretimine başladığını belirterek, şu anda 7 milyon solucan sayısına ulaştığını söyledi. Solucanların doğru bakımla hızla çoğaldığını anlatan Keklik, \"Bir yıl içinde 8 ton solucan gübresi elde ettik. Büyük verim sağlayan solucan gübresini, Çeşme pazarındaki tezgâhımda satıyorum\" dedi. Solucan gübresinin Çeşmeli üreticiler arasında hızla yaygınlaşmasını arzu ettiğini ifade eden Kemal Keklik, \"Solucan nüfusu, doğru bakımla hızla artırılabiliyor. Üreticilerimiz, yapacakları basit seralarda solucan gübrelerini kendileri rahatlıkla üretebilirler. Kendi tarlalarının gübre ihtiyaçlarını karşılayacakları gibi, organik bir gübreyle verimde de ciddi artış yaşayacaklar. Yıllarca suni gübrelerle zehirlenmiş olan topraklarımız, doğanın mucizesi olan solucan gübresi ile 3 yıl gibi kısa bir sürede temizlenecek. Solucan gübresi ile toprağa doğal ihtiyaçlarını kazandırmak mümkün. Sadece tarla bitkilerine değil, saksıdaki çiçeğe, bahçenizdeki çime, meyve ağaçlarına, kısaca toprakta saçağı olan her çeşit bitki ve ağaca verim sağlayan solucan gübresi, tek başına mucizeler yaratıyor\" diyerek solucan gübresinin faydaları hakkında bilgi verdi.

\'YEDİĞİNİN YÜZDE 95\'İNİ GÜBRE OLARAK VERİYOR\'

Kırmızı Kaliforniya solucanının obur bir hayvan olduğunu belirten Çeşmeli üretici Kemal Keklik, \"Kaliforniya solucanı, 7 gün 24 saat yer ve yediğinin yüzde 95\'ini, kendi vücudunun kattığı enzimlerle dışkılayarak, kendi vücudunda bulunan sölom sıvısı sayesinde güçlü bir gübre elde edilmesine yol açar. Patates, pancar, turp, havuç gibi ürünlerde yüzde 77\'ye varan verim artışı sağlamaktadır. Ayrıca diğer bitkilerde de yüzde 20 ile yüzde 40 civarında verim artışı mümkün. Solucan gübresi, toprakta 3 yıl etkili. Sulamada da tasarruf sağlıyor. Ayrıca, solucan gübresinin yapısı sayesinde sinek, böcek gibi bitki zararlıları da uzak duruyor. Bu da tarım ilaçları ile toprağın ve bitkinin zarar görmesini engelliyor\" diye konuştu.

\'ÜRETİRSEM KİME SATARIM DİYE DÜŞÜNMEYİN\'

Organik tarım için solucan gübresinin kullanımın yaygınlaşması gerektiğini söyleyen Keklik, \"Solucan gübresi üretimi Türkiye\'de çok yeni. Daha işin başındayız. Türkiye\'nin yıllık gübre ihtiyacı 13 milyon ton. Solucan gübresi bu ihtiyacın sadece yüzde 5\'ini karşılayabiliyor. Solucan gübresi üretenlerin bir bölümü yurt dışına satış yapınca ihtiyaç daha da artıyor. Çeşmeli üreticiler olarak, \'Üretirsem kime satarım\' diye düşünmesin ve korkmasın. Solucan gübresi, dünyada oldukça rağbet görüyor. Üretilecek solucan gübresi, hem Çeşmeli üreticinin ihtiyacını karşılayacak hem de rahatlıkla satılabilecek bir gübre. Solucan gübresi üretmek isteyen Çeşmeli üreticilerimize, her türlü konuda yardımcı olmaya hazırım\" dedi.



