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Çeşme'de yelkenler fora

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME, (DHA)- EGE Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK) ve Uluslararası Çeşme Yat Kulübü'nün (ICYC) ortaklaşa düzenlediği 2017 İzmir Sonbahar Trofesi 1'inci Ayak Yarışları, 7 Ekim Cumartesi günü Çeşme Marina'da başladı

10 Ekim 2017 14:43

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME, (DHA)- EGE Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK) ve Uluslararası Çeşme Yat Kulübü\'nün (ICYC) ortaklaşa düzenlediği 2017 İzmir Sonbahar Trofesi 1\'inci Ayak Yarışları, 7 Ekim Cumartesi günü Çeşme Marina\'da başladı.
30 teknenin kayıt yaptırdığı ilk gün yarışları, rüzgarın 32 knotlara kadar çıkması nedeniyle tamamlanamadı. Marina Yacht Club\'te düzenlenen açılış kokteylinde Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan, EAYK ve ICYC kulüplerinin birleşerek Çeşme Marina EAYK adı altında tek bir kulüp olacağını açıkladı.
Güneşli bir havada başlayan yarışın ikinci günü denize açılan tekneler, geçen hafta vefat eden eski EAYK Komodoru Turgut Ayker anısına denize çelenk ve karanfil bıraktılar. Tören sonrası IRC ve destek sınıflarında ayrı ayrı verilen startların ardından tekneler, keyifle yarışı tamamladılar. İzmir Sonbahar Trofesi 1\'inci Ayak Yarışları sonucunda IRC 1\'de Shaker, IRC 2\'de Arnes, IRC 3\'te Goodday Sunshine, IRC 4\'te Trinity, IRC 5\'te Farmer ve Destek Sınıfı\'nda Banshee birincilik ödüllerinin sahibi oldu. 2\'nci Ayak Yarışları, 21-22 Ekim\'de Çeşme’de yapılacak.

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