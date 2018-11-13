Çeşme'de yelkenler çocuklar için açıldı

İSTANBUL,(DHA) - Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK) ve Çeşme Marina tarafından düzenlenen İzmir Güz Trofesi 2. Ayak yarışları Dr. Behçet Uz Çocuk Vakfı (BUVAK) katkılarıyla gerçekleştirildi.

Çeşme Marina\'da çocuklar için yapılan yarışın bir sürprizi de Sakın Adası\'ndan yarışa katılan Yunanlı Code Zero teknesi oldu. 34 teknenin kayıt verdiği 2. ayağın ilk günü, 10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 80. Ölüm Yıldönümü kapsamında yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Brifing ardından tekneler planlanan iki yarışı gerçekleştirmek için denize açıldı ve 12-15 knotrüzgâr altında yarışlar gerçekleştirildi.

Yarışın ikinci günü, güneşli güzel bir havada başladı. Brifing sonrasında denize açılan tekneler, 9-12 knotrüzgâr altında coğrafi rota yarışını başarıyla tamamladılar. Yarış sonrasında Marina Yacht Club’te BUVAK’ın katkılarıyla gerçekleştirilen ödül töreninde kazananlar kupalarına kavuştu.

Ödül töreninde konuşma yapan BUVAK Başkanı Ülkü Belkıs Karlı, her sene sonbahar trofesinde yarışçılar ile beraber olmaktan mutluluk duyduklarını ve bunu daha uzun yıllar devam ettireceklerini belirtti. Ayrıca tüm yelken severlere ve yarışçılara destekleri için teşekkürlerini iletti.

Ödül töreninde IRC 1’de Code Zero, IRC 2’de LADIES FIRST, IRC 3’de YUNUS MARİN-CYGNUS, IRC 4’de ÇEŞME MARİNA VENTUS, IRC’5 de FERMER ve Destek Sınıfında ORCHESTRA’ya birincilik kupaları verildi.

2018 İzmir Güz Trofesi’nin üçüncü ve son ayak yarışları ise 15-16 Aralık tarihinde Çeşme Marina’da yapılacak.