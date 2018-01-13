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Çeşme'de otomobil şarampole yuvarlandı; sürücü öldü

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME(İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, şarampole yuvarlanan otomobili kullanan 50 yaşındaki Ali Yatağan öldü

13 Ocak 2018 14:26

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME(İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesinde, şarampole yuvarlanan otomobili kullanan 50 yaşındaki Ali Yatağan öldü.
Kaza, dün akşam eski İzmir-Çeşme yolu Kutlu Aktaş Barajı yakınlarında meydana geldi. Ali Yatağan, yönetimindeki 35 VKN 10 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince araç şarampole yuvarlandı. Ağır yaralanan Yatağan, ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalen ardından ambulansla Urla Devlet Hastanesi\'ne sevk edilen Ali Yatağan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, soruşturma başlattı.

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