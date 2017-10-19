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Çeşme'de lastik botta 60 kaçak yakalandı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme İlçesi'nden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla geçmek amacıyla lastik botla yola çıkan 60 Suriyeli, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı

19 Ekim 2017 15:21

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nden Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na yasa dışı yollarla geçmek amacıyla lastik botla yola çıkan 60 Suriyeli, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Çeşme Körfezi\'nde devriye görevi yapan TCSG 30 Sahil Güvenlik Botu, dün saat 23.30\'da, Dalyan Uçburun açıklarında bir lastik bot belirledi. Müdahale eden ekipler, bottaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 60 kaçağı, Çeşme İskelesi\'ne getirdi. Sahil güvenlik ekipleri, kaçaklara battaniye dağıttı. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri ise içecek ve yiyecek yardımı yaptı. Yakalananların İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderileceği öğrenildi.

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