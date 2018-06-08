Çeşme'de korkutan yangın

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesinin Dalyan Mahallesi\'ndeki bir evde, yangın çıktı. Evdeki boş tüplerin patlaması korku yaratırken, itfaiye yangını söndürdü.

Dalyan Mahallesi\'ndeki bir evde, bugün saat 16.00\'da yangın çıktı. Hurdacıya ait olduğu belirtilen evin içinde ve dışında bulunan çok miktardaki hurda malzeme yandı. 2 boş piknik tüpü ile 4 de ev tipi büyük boş tüpün patlamasıyla yürekler ağza geldi. Yangına kısa sürede müdahale eden İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, tüplerin patlamasıyla yayılan ve büyüyen yangını 1 saatlik müdahale sonunda söndürdü. Ev, yangın sonunda kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni, itfaiye ekipleri tarafından belirlenecek. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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