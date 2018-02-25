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Çeşme'de kalker ocağı tepkisi

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde yapılması düşünülen Alaçatı havalimanı arazisine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki kalker ocağı için yapılan rehabilitasyon başvurusu, İzmir Valiliği tarafından uygun görüldü ve Çevresel Etki Değe

25 Şubat 2018 13:49

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesinde yapılması düşünülen Alaçatı havalimanı arazisine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki kalker ocağı için yapılan rehabilitasyon başvurusu, İzmir Valiliği tarafından uygun görüldü ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu için süreç başlatıldı. Çevreciler, duruma tepki gösterdi.
İzmir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü resmi internet sayfasında, 22 Şubat tarihinde yayınlanan duyuruda, Çeşme\'nin Alaçatı Mahallesi, Akçakaya Tepe Mevkisi\'nde Namık Kemal Aydoğdu tarafından yapılmak istenen kalker ocağı rehabilitasyonu projesi ile ilgili olarak İzmir Valiliği\'ne sunulan proje tanıtım dosyasının (PTD) incelenip, uygun bulunduğu belirtilip, projeye ilişkin ÇED sürecinin başlatıldığını bildirdi. Çeşme\'nin doğal yapısını negatif etkileyecek bir proje bitmeden, bir başkasının başladığını belirten Çeşmeli çevreciler, eski Çeşme yolunun bölünmüş duble yol ihalesi, Germiyan Asfalt Fabrikası, Ovacık Jeotermal Projesi\'yle ilgili tartışmalar sürerken, şimdi de Alaçatı Kalker Ocağı Rehabilitasyonu Projesi ÇED başvurusunun ortaya çıktığını belirtip, endişe ve tepkilerini dile getirdi. Çeşme\'de yaşayan Türk- Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Mütevelli Heyeti üyesi, çevreci Ahmet Güler, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:
\"Dünyaca ünlü Alaçatı sörf merkezinin hemen karşısında olan mermer, doğal taş, mıcır ve kalker ocağı, alan büyütmek ve rehabilitasyon izni için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'na başvurdu. İlanı da 22 Şubat tarihinde yayınlandı. İşin garip tarafı ise, bu maden ocağı 20 Nisan 2018\'de ihaleye çıkacak olan Göl Ovası Mevkisi\'ndeki Alaçatı Havalimanı\'nın yapılacağı bölgeye sadece 2 kilometre mesafede. Dünya ve Türkiye Sivil Havacılık Yönetmeliği havaalanlarının yakınlarında maden ocağı olmasını engelliyor. Çeşme\'de ne yapılmak istenildiği anlaşılır gibi değil. Bir taraftan Başbakan Binali Yıldırım ve birçok Çeşmeli tarafından desteklenen bir proje olan Alaçatı Havalimanı yapılacak, diğer taraftan havalimanının hemen yanındaki maden ocaklarının genişlemesine izin verilecek. Bu işe akıl sır ermiyor.\"

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