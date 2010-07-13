Çeşme'de 'Kadın Tanrıçalar' sergisi

T24- Çağdaş Türk resim sanatının önemli temsilcileri arasında yer alan Ressam Serpil Yeter’in mitolojideki kadın tanrıçaları konu alan “Evvel Zaman” adlı resim sergini İzmir’in Çeşme ilçesindeki Lemon Hotel’de 10 Temmuz’da düzenlenen törenle açıldı. Yağlıboya ile karışık tekniklerle uygulamalı boya resim ve desenlerinden oluşan sergi, 31 Temmuz”a dek açık olacak.





Lemon Hotel Yaz Sergileri 1 kapsamında açılan sergide 19 eser yer alıyor.

Ressam Serpil Yeter, uzun süre yurtdışında yaşadığını ve 2002 yılında Türkiye’ye geri dönüş yaptığını belirterek “Türkiyeye döndükten sonra kadınlarla ilgili beni üzen çok şeyler gördüm ve yaşadım, Türkiye’de ve İslam’daki kadının yerini irdeledim. Hatta Avrupa toplumlarla da ilgili incelemeler yaptım. Kadın konusu her zaman benim için ilk sırada yer almıştır” dedi. Anadolu’nun tarihinin ve bazı geleneklerinin mitolojilere dayandığını vurgulayan Yeter, bu gerçekten yola çıkarak mitolojiyi resimlerine konu edildiğini söyledi. Tablolarını yaparken bazılarının günlerce, bazılarının ise birkaç hafta sürdüğünü anımsatan Yeter, kadınlarla ilgili çok sayıda sergiyi yurtdışında da açtığını kaydetti. Yeter'in Lemon Hotel’deki sergisi 11.00 – 19.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Serpil Yeter, 1983 – 2009 yılları arasında Hamburg, Berlin, Bremen, Essen, Amsterdam, Darmstadt, Toronto, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi dünyanın ve Türkiye’nin değişik kentlerinde 42 kişisel sergi açtı. Yurtdışı ve yurtiçinde 1983 – 2007 yıllarında, başta Berlin, Göttingen, Mannheim, Bonn, Duesseldorf, Magdeburg, Wien, Toronto, İstanbul ve Ankara’da 53 karma sergiye katılan Yeter’in yurtiçi ve yurtdışında müze ve özel koleksiyonlarda birçok yapıtı bulunuyor.