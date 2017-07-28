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Yaşam

Çeşme'de göçmenleri taşıyan bot battı; 7 ölü

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi

28 Temmuz 2017 14:50

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre, yelkenli bir teknenin 21.00'de Karaada kuzeyinde bir göçmen botunun battığını bildirmesi üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ile 1 Sahil Güvenlik helikopteri gönderildi.

Yapılan arama kurtarma çalışmalarında 5'i çocuk, 2'si kadın 7 kişinin cesedine ulaşıldı. 4'ü Irak, 3'ü Somali, 2'si Suriye uyruklu 9 kişi kurtarılarak, Çeşme Devlet Hastanesine sevk edildi. 

Göçmenler ifadelerinde, botta Yunan adalarına geçmeye çalışan 17 kişi ile 1 Türk organizatörün bulunduğunu, bot batmaya başladığı sırada organizatörün yüzerek kaçtığını belirtti. 

Kayıp olduğu değerlendirilen bir göçmenin bulunmasına yönelik arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü, kaçan organizatörün yakalanması için de çalışma yapıldığı öğrenildi.

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