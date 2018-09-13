Çeşme'de demirlemişti; bakanlıktan şarbon taşıdığı iddia edilen gemiye ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı, şarbon hastalığı taşıdığı için İstanbul açıklarında beklediği iddia edilen Panama bandıralı Rahmeh adlı geminin motor arızası vermesi nedeniyle Çeşme’de demirlediğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada İstanbul açıklarında bir süre bekleyen ve şarbon hastalığı taşıdığı iddia edilen Panama bandıralı Rahmeh adlı geminin motor arızası sebebi ile Çeşme’de demirlediğini bildirdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Motor arızası sebebi ile Rahmeh adlı gemi Çeşme Liman Başkanlığından makine parçası temini için izin istemiştir. Bu sebepten boş olan gemi için rutin prosedürler gereği liman başkanlığınca Çeşme Hudutlar Merkez Sağlık Denetleme Merkez tabipliğinden sağlık kontrolü yapılması istenmiştir. Sağlık personeli tarafından bugün uluslararası sularda gemiye çıkılacak ve gemi personelinin sağlık yönünden kontrolü yapılacaktır. Sağlık personelinin uygun raporu vermesi doğrultusunda yine geminin uluslararası sularda ikmali ve arızası giderilecektir. Anlaşılacağı üzere gemi ile alakalı bütün iş ve işlemler uluslararası sularda yapılmaktadır ve geminin Çeşme Limanı’na yanaşma ve demirleme gibi bir talebi bulunmamaktadır. Söz konusu gemi ile alakalı Bakanlığımız tarafından daha önce yapılan açıklamada Ahırkapı’da demirli geminin Marmara Denizi’ni terk ederek İspanya’ya doğru hareket edeceğinin altı çizilmiştir. Bahse konu geminin uluslararası sularda bir arıza sebebi ile beklemesi ve yardım talebinde bulunmasına rağmen maksatlı haberlerle bu olayın gündeme taşınması kamuoyunu yanıltmaktan öteye geçmeyecektir. Bakanlık olarak beklentimiz, halkımızın resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate alması ve toplumu paniğe sevk eden bu maksatlı haberlere itibar etmemesidir” denildi.