Çeşme'de adalardan 3,5 ton çöp toplandı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in turistlik Çeşme ilçesinde yaz sezonu hazırlıkları hızla sürerken, günübirlik tur teknelerinin gezi düzenlediği adalarda yapılan temizlik çalışmasında 3,5 ton atık toplandı.

Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediyesi, İzmir Deniz Ticaret Odası, TURMEPA, İzmir Turizm İl Müdürlüğü, Çeşme Marina, Ulusoy Liman İşletmesi, Su Ürünleri Birliği\'nin de destek verdiği temizlik çalışmasına, Çeşme Denizciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Köksal Hantal da, Grand Star adlı günübirlik gezi teknesiyle katkı sağladı. Gönüllü vatandaşların ve Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Nurettin Sipahican\'ın bir grup temizlik işçisi ile birlikte katıldığı temizlik çalışmasında, Eşek, Makri ve Jandarma adalarındaki koylar, temizlendi. Akşam saatlerine kadar süren temizlik çalışmasında toplanan atıklar, çöp torbalarına doldurularak, gezi teknesine yüklendi. Yaklaşık 3,5 ton atık, Çeşme sahiline getirilerek, belediyeye ait çöp araçlarına yüklendi.

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