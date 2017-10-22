Çeşme'de 98 kaçak yakalandı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nden 2 ayrı lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na geçmeye çalıştıkları belirlenen yabancı uyruklu toplam 98 kaçak, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Çeşme Körfezi\'nde, bugün saat 08.00 sıralarında, devriye görevi yapan Çeşme Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, Karaburun Yarımadası Eğri Liman açıklarında 2 lastik bot olduğunu farketti. Sahil Güvenlik ekipleri, içinde kaçakların bulunduğu iki botu durdurmak istedi. Ancak, kaçaklar, \'Dur\' ihtarına uymayıp, Yunan karasularına doğru ilerlemeyi sürdürdü. Bunun üzerine Sahil Güvenlik botu, önüne geçip, içinde kaçakların bulunduğu iki lastik botu durdurdu. Her iki bottaki Suriye, Irak, Eritre ve Angola uyruklu toplam 98 kaçak, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme İskelesi\'ne getirildi. Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu kaçakların, kimlik belirleme çalışmaları yapılırken, sağır ve dilsiz iki Suriyeli\'nin kimlik tespitleri yazarak yapılabildi. Türkçe bilen bazı kaçakların ifadelerinden, insan kaçakçılarına kendilerini Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na götürmeleri için kişi başı 500\'er dolar verdiklerini belirledi. Kaçakların, daha önce Yunan adalarına kaçan eş ve akrabalarının yanlarına gidebilmek için umut yolculuğuna çıktıkları da belirlendi. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri, kaçaklara yiyecek ve içecek dağıtarak, insani ihtiyaçlarını karşıladı. Kaçakların işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edileceği bildirildi.



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