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Ekonomi

Çeşme'de 790 teknenin 609'u artık Türk bayraklı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında bağlı olan 790 yabancı bayraklı tekneden 609'unda Türk bayrağına geçiş yapıldı

05 Ocak 2018 14:19

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Çeşme ilçesi açıklarında bağlı olan 790 yabancı bayraklı tekneden 609\'unda Türk bayrağına geçiş yapıldı.
Resmi Gazete\'de, 27 Ocak 2017 tarihinde yayımlanan 6770 sayılı Kanun ve 3 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete\'de yayımlanan \'Yabancı bayraktan Türk bayrağına geçiş\' tebliği gereğince Çeşme\'de yapılan işlemler sonucunda, ilçedeki 790 yabancı bayraklı tekneden 609\'unda Türk bayrağına geçildi. Çeşme\'deki marina ve barınaklarda bağlı olan yabancı bayraklı 609 teknenin sahibi, Türk bayrağına geçiş için sağlanan avantajlardan faydalanmak üzere 2017 yılı sonuna kadar Çeşme Liman Başkanlığı\'na başvurarak, Türk bayrağına geçiş işlemini yaptırdı.
SAĞLANAN AVANTAJLAR
Yayımlanan tebliğ ile öncelikle ikinci el tekne sahiplerine Türk bayrağına geçiş imkanı tanındı. Tebliğ ile yüzde 30 olan ithalat vergisi, yüzde 1\'e düşürüldü. Yabancı bayraklı tekneler için getirilen marina bağlama zorunluluğu kalktı. Tekne sahiplerine, yasaklı bölgeler dışında istenilen yere demir atabilme imkanı verildi. Türk bayrağına geçiş sırasında, bir defaya özgü liman harcı ödendikten sonra tekne sahipleri, senelik yapılacak vize işlemlerinde harç ve vergi gibi ödemelerden muaf tutuldu.
Yabancı bayraklı tekne sahipleri için uygulanan 5 yılda bir yurt dışına giriş- çıkış yapma zorunluluğu da kalktı. Teknedeki asgari donanım teçhizatı ve denizci ehliyeti ile beraber bağlama kütüğü ruhsatnamesi yeterli sayıldı. En önemli noktalardan biri olarak Türkiye\'de çoğunluğu oluşturan ABD bayraklı tekneler, yıllık ödenen vergilerden de muaf tutuldu. Öte yandan Türk bayrağına geçecek olan teknelere uygulanan harçlarda indireme gidildi.

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