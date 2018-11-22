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Çeşme'de 43 kaçak göçmen yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasadışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 43 kaçak göçmen yakalandı

22 Kasım 2018 12:16

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasadışı yollardan Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 43 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıklarındaki devriye görevi sırasında, bir lastik botta, yasadışı yollardan Sakız Adası\'na geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin bulunduğunu fark etti. Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 11\'i Mali, 9\'u Orta Afrika, 6\'sı Kongo, 4\'ü Filistin, 4\'ü Kamerun, 4\'ü Senegal, 4\'ü Togo ve 1\'i Gabon uyruklu olmak üzere 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. İşlemleri tamamlanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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