Çeşme'de 3 lastik botta 129 kaçak yakalandı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na geçmeye çalışan 129 kaçak yakalandı.

Çeşme Körfezi\'nde devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri, geçen salı günü saat 00.05\'te, Karaabdullah Burnu açıklarında bir lastik bot belirleyerek müdahale etti. Lastik botu durduran ekipler, Suriye uyruklu 30 kaçağı yakalayarak Çeşme İskelesi\'ne getirdi. Devriye görevine devam eden ekipler, saat 02.10\'da, Çatalazmak Koyu açıklarında bir lastik bot daha tespit ederek müdahale etti. Bu kez ekipler 43\'ü Suriye ve 6\'sı Eritre uyruklu toplam 49 kaçağı sahil güvenlik botuna alarak Çeşme İskelesi\'ne getirdi. Son olarak sahil güvenlik ekipleri, saat 02.53\'te, Alaçatı Deliklikoy açıklarında bir lastik bot daha tespit ederek durdurdu. Bottaki Suriye uyruklu 50 kişi Çeşme İskelesi\'ne getirildi. Yakalanan kaçaklara, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek ikramı yapıldı. Yakalananlar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne sevk edildi.